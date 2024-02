Roma, De Rossi aspetta Abraham: quanto manca al rientro

Roma, De Rossi aspetta Abraham: ecco l’annuncio del tecnico sull’attaccante inglese. Quanto manca al rientro

Dopo la consueta conferenza stampa (qui la potrete leggere in maniera integrale), Daniele De Rossi ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Oltre ad un passaggio, ovviamente, su quello che il tecnico della Roma aveva detto in precedenza, a DDR è stato chiesto di due elementi che al momento mancano alla sua squadra. Ndicka e Abraham.

Il primo, sappiamo, è reduce dalla vittoria della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio; il secondo invece dopo l’infortunio al ginocchio nell’ultima gara di campionato dello scorso anno è sulla via del recupero. E De Rossi ha spiegato quando i due si rivedranno. Ovviamente la data certa è solo per il difensore.

Roma, l’annuncio di De Rossi su Ndicka e Abraham

Ndicka non è ancora tornato – ha detto De Rossi – ho trovato una chiamata durante la conferenza ma non gli ho potuto rispondere. Arriverà venerdì e sarà bello allegro e felice. Gli faremo i complimenti, lo aspettiamo con ansia perché è un giocatore importante. Saremo contenti di avere tutto il gruppo finalmente”.

Dopo il rientro dell’ivoriano solamente un elemento della Roma sarà fuori. E questo è l’attaccante inglese Tammy Abraham. “Non dovrebbe mancare neanche troppo” ha confermato De Rossi, ipotizzando quindi un ritorno in gruppo assai vicino per l’ex Chelsea che la Roma non ha mai potuto utilizzare durante la stagione e che, dopo l’addio di Belotti, potrebbe sicuramente tornare utile da qui alla fine del campionato. Insomma, ci siamo, dopo un lungo periodo di inattività anche Abraham sembra essere pronto. E scalpiterà sicuramente.