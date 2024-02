Bomba Mourinho: cambio agente e ritorno clamoroso

Bomba Mourinho, il cambio dell’agente potrebbe significare anche il clamoroso ritorno. Ecco la situazione che si sta delineando in Germania

Il momento per Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, è davvero difficile. Da un poco di tempo c’è la sensazione che si sia rotto qualcosa. E dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen di domenica scorsa il caso è esploso con le dichiarazioni di Muller.

E poi è arrivata anche la sconfitta contro la Lazio: i tedeschi hanno giocato una gara davvero poco comprensibile viste le qualità e hanno pagato a carissimo prezzo un errore clamoroso di Upamecano che ha mandato Immobile dagli undici metri. Insomma, Tuchel rischia e anche grosso, anche se fino al prossimo weekend – si legge sulla Bild – dovrebbe salvare la panchina.

Bomba Mourinho, clamoroso ritorno di Flick

Però qualcosa in pentola bolle da quelle parti. In queste ore è caldissimo il nome di Mourinho come possibile erede di Tuchel, tant’è che si è detto che lo Special One starebbe anche imparando il tedesco per farsi trovare pronto ad un’eventuale chiamata. Però sempre la Bild, in queste ore, ha messo in evidenza un altro nome, per quello che sarebbe da quelle parti un clamoroso ritorno.

Sì, si parla di Hansi Flick, ex tecnico appunto dei bavaresi e anche della nazionale tedesca. Il 58enne starebbe cambiando agente appunto per cercare di tornare in corsa in queste settimane, sentendo quindi l’odore di una possibile chiamata. Un piccolo intoppo quindi per Mourinho che oggi è uscito anche allo scoperto con una frecciata nei confronti dei Friedkin e che a quanto pare non vede l’ora di tornare in pista. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma non è del tutto remota come ipotesi che il portoghese possa essere in panchina già nella gara di ritorno contro la Lazio in Champions League in programma a marzo. Si decide tutto adesso.