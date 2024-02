Calciomercato Roma, è finita: lo hanno sbattuto fuori dalla porta

Le recenti prestazioni deludenti hanno fatto perdere la pazienza alla società. L’addio ai giallorossi è sempre più vicino

Il calciomercato non si ferma mai, anche quando se ne va l’ultima sessione della stagione continuano a susseguirsi voci e scenari futuri. Uno di queste vede proprio la Roma rassegnata alla decisione di salutare il proprio giocatore a giugno.

La prossima finestra di mercato sarà fondamentale per la Roma, ma ancora ci sono molti punti di domanda. A partire dal direttore sportivo, dato che ancora non è chiaro chi sarà a sostituire Tiago Pinto. Per quanto riguarda l’allenatore, il discorso è molto simile.

La società è stata tempestiva nel trovare il sostituto a José Moruinho con Daniele De Rossi, dato che in questo caso c’era una chiara urgenza, ma non è ancora sicuro se l’ex centrocampo nonché secondo giocatore con più presenze con la Roma rimarrà alla guida del club anche per la stagione 2024/2025. Lo stesso vale per molti altri calciatori con il futuro in bilico.

Sempre più lontano da Roma

Uno di questi è senza dubbio uno dei più criticati a livello generale dalla tifoseria. Stiamo parlando di Rui Patricio, portiere arrivato a Roma per riportare fiducia tra i pali ai livelli di Alisson salvo poi non convincere mai a pieno, se non per qualche periodo. Oggi è il suo compleanno e l’estremo difensore “festeggerà” molto probabilmente con una panchina europea nel match contro il Feyenoord.

Una bocciatura, se così vogliamo vederla, che potrebbe prendere pieghe negative anche in ottica futura. Stiamo pur sempre parlando del portiere titolare, come spiegato anche da Daniele De Rossi nei giorni scorsi. Il 36enne va in scadenza a giugno di quest’anno e Rui Patricio sembra sempre più lontano dalla Capitale. Per la gioia della maggior parte dei tifosi che sotto il post del compleanno, in massa, hanno invocato la sua cessione.