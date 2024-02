Calciomercato Roma, rinnovo rifiutato e scippo bianconero: firma gratis

Calciomercato Roma, il colpo potrebbe essere a parametro zero. Sfida ai bianconeri. Lui ha già preso una decisione: sarà addio

In quella zona del campo la Roma un innesto la prossima stagione lo dovrà fare. Ne siamo sicuri, e andiamo a spiegare i motivi. Il primo riguarda Spinazzola, in scadenza di contratto e sul quale ci sono moltissimi dubbi per il rinnovo. Anzi, non ce ne stanno, visto che anche l’agente in tempi non sospetti ha detto che di possibilità non ce ne sono. Ed è uno.

Il secondo, ovviamente, è relativo ad Angelino, che i giallorossi hanno preso in prestito e che quindi dovranno decidere alla fine dell’anno se riscattare o meno dal Lipsia. Ma anche se questa cosa sembra quasi scontata, il buco lasciato dal primo rimarrà. Ed è per questo motivo che si pensa al futuro. L’ipotesi è quella di piazzare anche un colpo a parametro zero. E un nome c’è già, accostato nel corso dei mesi scorsi anche ai giallorossi.

Calciomercato Roma, sfida all’Udinese per Barisic

Borna Barisic alla fine della stagione lascerà sicuramente i Rangers, così come confermato da footballinsider247.com che svela come l’esterno sinistro 31enne stia iniziando a guardarsi intorno dopo aver deciso di non rinnovare con il club scozzese. Una decisione quasi arrivata di comune accordo, visto che da quelle parti si sta cercando di abbassare in maniera importante il monte ingaggi. Quindi è un addio scontato.

Accostato come detto alla Roma, su di lui ci sarebbe anche l’Udinese in Italia. Ma se si dovesse presentare l’occasione giallorossa siamo sicuri che il terzino sinistro non avrebbe nessun dubbio su chi scegliere e dove andare. La situazione, quindi, sembra essere abbastanza chiara adesso. Un nome da tenere molto in considerazione nei prossimi mesi. Il fatto che possa arrivare senza spendere un euro sul mercato è qualcosa che stuzzica e anche molto dalle parti di Trigoria.