Dallo scudetto alla Roma, ecco l’erede di Tiago Pinto. Nome nuovo nel casting dei Friedkin. Sta per vincere il campionato

Dall’ufficialità dell’addio è passato più di un mese. L’erede di Tiago Pinto ancora a Trigoria non si è visto, e i Friedkin ovviamente hanno iniziato un casting assai importante, per una scelta decisiva, senza dubbio, per quello che è il futuro della Roma.

I nomi che sono circolati sono tantissimi: da Maurice del Rennes, a Modesto del Monza (che ha lavorato con la Ceo Souloukou), passando per Schmadtke del Liverpool, per Mitchell e sullo sfondo anche Massara. Insomma, chi più ne ha più ne metta, una situazione che tiene banco e che terrà banco fin quando la proprietà non annuncerà in maniera ufficiale l’erede del giovane dirigente portoghese.

Erede Pinto, c’è anche Rolfes

Un casting che a quanto pare non è finito e al quale, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Filippo Biafora, che lo ha spiegato a Radio Manà Manà Sport, si dovrebbe aggiungere un altro nome.

Si parla infatti di Simon Rolfes, al momento amministratore dell’area sportiva del Bayer Leverkusen primo in classifica in Bundesliga e che annusa, con Xabi Alonso in panchina, la possibilità di spodestare dal trono il Bayern Monaco. Rolfes ha iniziato dal settore giovanile del club tedesco per poi passare allo scouting, quindi direttore sportivo e ora è il capo dell’intera area sportiva della capolista della Bundesliga. Non semplice come pista, ovvio, anche perché c’è un particolare che non può essere di poco conto. Rolfes infatti nei mesi scorsi ha rinnovato il proprio contratto con i tedeschi fino al prossimo 30 giugno del 2028. Quindi i Friedkin dovrebbero mettere sul piatto un contratto migliore, in primis, ma anche dare la possibilità di decidere in totale autonomia al dirigente. Cosa che è scontata ovvio. Vedremo. Il casting continua ad essere aperto.