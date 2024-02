Esonero immediato e incrocio capitale, Mourinho è pronto a firmare

Esonero immediato dopo Lazio-Bayern, Mourinho è già pronto: incrocio capitale. Ecco cosa sta succedendo.

Il nome dello Special One continua certamente ad essere uno di quelli in grado di generare le principali discussioni nell’etere romanista, alla luce della visceralità del legame da lui creato con la piazza e, più in generale, dell’inattesa evoluzione dei rapporti con il club nel corso del suo ultimo periodo di permanenza in Italia.

Ad oggi, è passato circa un mese da quel comunicato ufficiale che svegliava in modo inatteso il mondo Roma tutto, due giorni dopo la sconfitta contro il Milan e nel pieno di un ciclo di impegni in Serie A che, a detta dei tifosi, avrebbe potuto permettere alla squadra di migliorare la propria posizione in campionato.

La posizione dei Friedkin, come si ricorderà, fu però forte quanto discussa, con la nascita di un vero e proprio effetto domino mediatico che ha toccato il suo punto più elevato nella prima sfida di De Rossi da allenatore della Roma, con un Olimpico prontamente schieratosi al fianco dello storico numero 16 ma non meno attento a palesare dissenso verso giocatori e proprietà, dando degno omaggio e commiato ad un personaggio come Mou, destinato a restare per sempre nei cuori e nei ricordi di questa piazza.

Incubo Tuchel, Lazio-Bayern e quel peso specifico per il futuro di Mourinho

Come in ogni storia d’amore e in ogni capitolo di vita terminato, però, bisogna avere l’intelligenza e la capacità di andare avanti, come prontamente fatto dalla Roma e da una piazza che, anche grazie alla presenza di una figura amata quanto carismatica ed emblematica come Daniele De Rossi, non ha mai cessato di sostenere la squadra, attesa adesso da un periodo a dir poco importante e intenso.

L’attenzione principale, dunque, non può che essere rivolta ad un presente che non pochi intrecci potrebbe avere anche con gli apparecchiamenti futuri da parte dei Friedkin; a ciò si aggiunge però la mai venuta meno curiosità rispetto all’evoluzione della carriera di Mourinho, formalmente ancora sotto contratto con la Roma fino al mese di giugno. Sin dai primissimi giorni del suo addio alla Roma, non poche voci si erano rincorse circa nuovi scenari professionali per lo Special One, finito negli ultimi giorni anche al centro di presunti interessi da parte del Bayern Monaco.

La squadra di Tuchel non è in un momento brillantissimo ed è reduce in queste ore anche dalla sconfitta nella gara di andata contro la Lazio di Sarri. Proprio quest’ultima parrebbe poter complicare ulteriormente il momento di Muller e compagni, un cui affidamento nelle esperte mani e capacità di Mourinho è tutt’altro che da escludersi. A tal proposito, non sfugga quanto riferito dal giornalista di Calciomercato.it, Marco Giordano.

A sua detta, il destino di Tuchel potrebbe essere legato proprio alla gara di Champions contro la Lazio, con il Bayern Monaco che starebbe seriamente pensando a Mourinho, a sua volta tutt’altro che restio nel recarsi in Baviera.