Feyenoord-Roma: ribaltone De Rossi, cambio last minute

Feyenoord-Roma, ribaltone De Rossi: c’è il cambio last minute nella formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto stasera

L’unico dubbio che aveva Daniele De Rossi rispetto all’undici da mandare in campo questa sera contro il Feyenoord sembra essere sciolto, almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni di Sky Sport.

Cristante o Bove? A poche ore dal match tutti gli indizi lasciano presagire ad un cambio in mezzo al campo rispetto alla gara dei giallorossi contro l’Inter. Il primo non sta benissimo – così come De Rossi ha confermato anche nella conferenza stampa di ieri – mentre Edoardo, che parlerà anche prima del match, è maggiore indiziato a prenderne il posto dal primo minuto.

Feyenoord-Roma, Bove dal primo minuto

Ed è proprio questo l’ultimo indizio, quello che serviva. Il fatto che Bove pochi minuti prima del fischio d’inizio del De Kuip prenderà la parola, è un segnale. Identico a quello che la Roma ha mandato ieri in conferenza stampa facendo parlare insieme a De Rossi il portiere Svilar, che difenderà i pali al posto di Rui Patricio.

Come detto Cristante non sta benissimo e soffre di qualche acciacco alla schiena: non è al cento per cento, quindi meglio evitare rischi mandando in campo un giocatore pronto e che fisicamente non presenta nessun problema. E poi Bove, con delle prestazioni importanti all’inizio di questa stagione, offre ampie garanzie a De Rossi. Insomma, la formazione della Roma per un match importante, uno dei più complicati della stagione e che mette in palio un passaggio alla fase successiva dell’Europa League, sembra essere fatta.