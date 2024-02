Feyenoord-Roma, UFFICIALE: salta il ritorno

Feyenoord-Roma, errore nel finale e sentenza UFFICIALE: salta il ritorno all’Olimpico.

Il percorso di Europa League della Roma è ripreso nel pomeriggio odierno contro il solito Feyenoord di Slot, incontrato per la terza volta in ambito europeo nel corso di quest’ultimo biennio. La gara, appena conclusasi, ha visto i giallorossi distinguersi per un buon approccio, non bastato però a portare subito Lukaku e colleghi in vantaggio, nelle diverse occasioni create.

L’evento più importante si è attestato, comunque, sul finire del primo tempo, in pieno recupero, quando le retrovie capitoline sono state beffate dall’inserimento di Paixao, bravo a imbucare di testa Svilar. A rispondergli, poco prima del settantesimo del secondo tempo è stato Romelu Lukaku, in una frazione di gioco nella quale si è segnalata anche l’ingenuità di Edoardo Bove.

A pochi minuti dal novantesimo e un istante prima della staffetta con Cristante, il centrocampista giallorosso è stato ammonito e non potrà partecipare alla gara di ritorno, a causa della diffida gravitante sulle sue spalle.