Futuro Lukaku, Big Rom centra la Roma: “Non ha senso farlo”

Gol e annuncio sul futuro, Romelu Lukaku protagonista anche dopo Feyenoord-Roma: ecco le sue parole dopo la testata valsa il pareggio.

Si è da poco conclusa la gara di andata di questi playoff di Europa League, che hanno portato la Roma ad affrontare per la terza volta di fila il Feyenoord di Slot. Le asperità e le difficoltà di una partita interessante quanto delicata erano sotto gli occhi di tutti, sin dal primo momento, anche alla luce dell’assenza dei tifosi della Roma che ha acuito il calore e la veemenza dell’atmosfera del De Kuip.

A differenza dello scorso anno, quando Pellegrini e colleghi non erano riusciti a evitare la sconfitta in Olanda prima della grande rimonta dell’Olimpico, i giallorossi sono questa volta riusciti a rispondere prontamente allo svantaggio causato dal gol di testa di Paixao, arrivato al termine di un primo tempo più che positivo per la Roma ma macchiato da una disattenzione difensiva evidente e certamente evitabile, come analizzato dallo stesso De Rossi a fine gara.

Annuncio Lukaku dopo Feyenoord-Roma: “Non ha senso parlarne ora”

Da segnalare, al termine della partita, anche le parole di Romelu Lukaku, certamente discusso e chiacchierato nel corso di questi ultimi giorni a causa delle grandi occasioni sprecate contro l’Inter e, più in generale, di un rendimento meno nobile rispetto a quello dei primi mesi. Il centravanti belga ha risposto alla rete di Paixao poco prima del settantesimo, sfruttando nel migliore dei modi il cross dalla sinistra di Spinazzola.

Il nome di Romelu, comunque, ha generato in questi minuti una certa attenzione anche per le parole rilasciate a Sky Sport poco dopo il fischio finale, toccando anche l’argomento futuro. A seguire le sue dichiarazioni. “Buon risultato, li aspettiamo a Roma, noi abbiamo la forza di non mollare mai. In fase di possesso facciamo vedere buone cose, ci sono tanti giocatori che entrano in campo e fanno la differenza: la squadra è unita”.

“Ultimamente era un po’ difficile , però devo rimanere concentrato e lavorare, facendo ciò che mi chiede il mister. Oggi sono stato fortunato con il gol, devo ammettere con onestà di averla colpita male. Stiamo crescendo come squadra, abbiamo un nuovo sistema e facciamo cose nuove in allenamento”.

“De Rossi vuole che giochiamo e che creiamo spazio per i giocatori che possano sfilare dalla trequarti. In fase di possesso dobbiamo fare ancora di più, ma abbiamo bisogno di più tempo. Non ha senso parlare di futuro ora, sono focalizzato solo sulla Roma. Sto vivendo un sogno, gioco la Serie A e miglioro come calciatore, voglio aiutare la squadra a vincere”.