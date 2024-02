Insulti razzisti e vetro della Curva Sud distrutto: putiferio in Lazio-Bayern

Insulti razzisti in Lazio-Bayern, arriva il comunicato UFFICIALE subito dopo: la posizione del club appare chiara quanto veemente.

Al termine di una parentesi contraddistinta solamente da impegni nazionali, è tornata in questi ultimi due giorni anche la Champions League, sancendo di fatto la ripresa delle gare continentali che domani vedranno andare in scena anche Europa e Conference League.

Lo sa molto bene la stessa Roma, attesa dal doppio incrocio con il Feyenoord nei prossimi sette giorni, destinato ad avere un sapore di possibile ‘vendetta’ per gli olandesi ma assumente per gli uomini di De Rossi il significato di ennesimo e stimolante banco di prova in un biennio che ha regalato non poche soddisfazioni fuori dai confini nazionali. Già dalla trasferta di Rotterdam sarà possibile agguantare le prime indicazioni circa lo stato di salute della Roma in ambito europeo, rispetto al quale le attenzioni di DDR sono tutt’altro che flebili.

Insulti razzisti per Upamecano, il Bayern Monaco si schiera subito: il comunicato UFFICIALE

In attesa del primo dei due responsi contro il Feyenoord, intanto, vanno segnalati i non pochi eventi che hanno riguardato queste prime gare di Champions League. Da evidenziare, in particolar modo, alcuni spiacevoli fatti che hanno interessato la Lazio di Sarri, attesa dal doppio incrocio con il Bayern Monaco di Tuchel per gli ottavi di finale della massima competizione Uefa.

Il primo round è stato vinto da Immobile e compagni, al termine di una prestazione positiva e attentissima, con il numero 17 che ha realizzato gol su rigore dopo un grave errore del difensore dei bavaresi, Dayot Upamecano, uscito subito dopo dal campo per espulsione. Oltre che alle scene di violenza in Curva Sud, dove i tifosi del Bayern Monaco hanno frantumato un vetro, va segnalata anche l’immediata presa di posizione del club tedesco verso il proprio difensore, vittima di insulti razzisti sui social da parte di numerosi tifosi.

“I commenti razzisti sui social media contro Dayot Upamecano sono assolutamente spregevoli. L’FC Bayern lo condanna nella maniera più forte possibile. Chi fa commenti del genere non è un tifoso del nostro club. Ti copriamo le spalle, Upa!“. Questo il contenuto del comunicato ufficiale prontamente diramato dal club dopo il fischio finale.