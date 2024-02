Lo prendono gratis: dalla Juve alla Roma

A fine stagione Juventus e Roma parleranno del futuro di Huijsen, ma gli intrecci tra le due squadre sono molteplici

Nonostante le incertezze a livello tecnico e dirigenziale, la Roma continua a ricevere molte chiamate in vista della sessione estiva di calciomercato. Archiviata la quinta partita ufficiale sulla panchina giallorossa, Daniele De Rossi spera di guadagnarsi il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno del 2024, mentre sul fronte dirigenziale non è stato ancora ufficializzato il nome dell’erede di Tiago Pinto. In piena rivoluzione in ogni settore operativo, il club romanista è comunque obbligato a gettare lo sguardo oltre l’orizzonte di luglio.

Ormai da settimane, si rincorrono anche le voci su una possibile cessione agli arabi, ma a Trigoria continuano ad arrivare chiamate di intermediari e operatori di mercato. Le priorità in vista della prossima stagione sono rappresentate da un portiere, un terzino destro, un centrocampista e un attaccante. Un occhio di particolare riguardo verrà come di consueto riservato al mercato dei parametro zero.

Calciomercato Roma, sfida a Juve e Barcellona

Per quanto riguarda il centrocampo, di recente a Trigoria è stato segnalato un profilo molto interessante. Secondo il sito ‘galleriaborghese.it’, infatti, sarebbe stato offerto Wilfred Ndidi. In scadenza di contratto il prossimo giugno, il 27enne nigeriano non ha ancora rinnovato con il Leicester e può lasciare le ‘Foxes’ a parametro zero. Autore di 2 gol e 5 assist in 21 presenze in Championship, l’ex Genk ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club europei.

Stando alla fonte sopra citata, anche la Juventus avrebbe ricevuto la chiamata di alcuni intermediari, anche se l’interessamento più concreto al momento è quello del Barcellona, evidenziato da diversi media spagnoli. Abile a giostrare in ogni ruolo del centrocampo, Ndidi è stato in alcune occasioni impiegato anche da difensore centrale, in virtù delle sue doti fisiche e tattiche indiscutibili.