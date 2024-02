Probabili formazioni Feyenoord-Roma, mini-rivoluzione De Rossi per gli spareggi di Europa League contro gli olandesi allenati da Slot.

Dopo una parentesi contraddistinta da grandi attenzioni soprattutto sul fronte panchina, si sta pian piano tornando a parlare unicamente di calcio giocato in casa Roma, provando in questo modo ad archiviare la bella quanto intensa storia vissuta con Mourinho e mantenendo elevata la concentrazione e l’attenzione su un presente destinato ad avere grande impatto anche sulle ponderazioni future della società.

La strada tracciata da De Rossi, almeno fino a questo momento, parrebbe poter essere quella giusta, come testimonia il miglioramento delle prestazioni a livello collettivo nonché il ritrovamento della propria miglior forma da parte dei singoli, in attesa del pieno reintegro di chi, come Renato Sanches, Smalling o Abraham, potrebbe rappresentare un coadiuvante tutt’altro che trascurabile per questa seconda parte di stagione.

L’obiettivo resta, ovviamente, quello di provare fino alla fine ad arrivare tra le prime quattro, centrando un traguardo posto chiaramente dal club a inizio anno, al termine di una campagna acquisti non troppo ‘spendacciona’ ma in grado certamente di aumentare la qualità della rosa finalista di Europa League, al netto di qualche più o meno inattesa sortita.

Feyenoord-Roma, da Svilar a Bove: quattro cambi per De Rossi

Se, dunque, la nuova gestione tecnica ha nell’ultimo mese permesso di registrare passi in avanti in campo italiano, bisognerà adesso comprendere le effettive possibilità di poter fare bene anche in ambito europeo, dove ad attendere la squadra ereditata da De Rossi ci sarà per il terzo anno di fila il Feyenoord di Slot.

Sconfitta lo scorso anno ai quarti di finale della medesima competizione e finalista della storica gara di Tirana di un anno e mezzo fa, la compagine olandese è adesso frapposta tra la Roma e il proseguimento dell’iter in Europa League, con il primo dei due impegni valevoli per gli spareggi che andrà in onda al De Kuip quest’oggi, alle 18.45.

Come noto, i padroni di casa dovranno fare i conti con molteplici defezioni, mentre anche in casa Roma si attendono alcuni cambiamenti rispetto alle ultime uscite, con una staffetta Rui Patricio-Svilar di fatto annunciata, cui bisogna aggiungere il probabile cambio Spinazzola per Angelino e Bove per Cristante, non al top della condizione. Al centro della difesa, vicino a Gianluca Mancini, spazio a Diego Llorente.

Tenendo conto anche della fondamentale gestione di energie e risorse, dunque, queste potrebbero essere le possibili scelte di Slot e De Rossi.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, van den Belt, Zerrouki; Stengs, Ueda, Paixao. All. Slot