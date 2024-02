Voti Feyenoord-Roma 1-1: finalmente Lukaku, c’è una bocciatura pesante

Voti Feyenoord-Roma, a Paixao risponde Romelu Lukaku: male il titolare di De Rossi, bocciatura importante.

Dopo un girone non proprio felicissimo, è ripreso quest’oggi il cammino della Roma in Europa League, dove gli uomini di De Rossi hanno incontrato nuovamente il Feyenoord di Slot, affrontato già tre volte nell’ultimo anno e mezzo. Al di là del valore di una squadra retrocessa dalla Champions, in molti avevano anche sottolineato l’aspetto relativo all’anelito alla vendetta da parte degli olandesi, sconfitti a Tirana ed eliminati poco meno di un anno fa ai quarti di questa stessa competizione.

La prima frazione di gara ha restituito consapevolezza nei mezzi della squadra giallorossa, brava ad impensierire in più occasioni le retrovie avversarie, soprattutto negli spezzoni iniziali del primo tempo, quando Dybala, Lukaku, Pellegrini e Zalewski avevano creato non pochi grattacapi tra le fila biancorosse. L’occasione più nitida di questo segmento di gara è però stata certamente quella capitata sui piedi di Paredes, protagonista di un tiro da fuori scagliatosi sulla traversa avversaria, dopo la decisiva deviazione del portiere avversario.

Feyenoord-Roma, si sblocca Lukaku: prestazione insufficiente per Zalewski

A sbloccare la gara è stato Paixao, autore anche del gol del pareggio dell’Olimpico lo scorso anno, quando la marcatura di testa alle spalle di Rui Patricio gelò un popolo intero, risollevato poi dalla magia di Dybala. In un’occasione diversa ma in parte simile, è stato lo stesso brasiliano a portare in vantaggio i padroni di casa, sfruttando appieno il buco generato da Llorente e da Spinazzola.

Ciononostante, l’approccio alla seconda frazione di gioco è stato più che positivo da parte della squadra di De Rossi, che ha cercato di sfruttare soprattutto le qualità di Dybala e Lukaku, godendo anche dell’ottima prestazione di Leonardo Spinazzola, attento e qualitativo sulla fascia sinistra per buona parte della partita e decisivo in occasione della rete di testa di Big Rom, propiziato proprio da un assist del 37.

Al netto di qualche revisione in difesa e di una prestazione non proprio super di Dybala, il risultato resta pressoché positivo in vista di una gara di ritorno ancora apertissima e da affrontare con il massimo dell’attenzione. Da segnalare la scarsa prestazione di Zalewski, schierato dal primo minuto da De Rossi ma poco in grado di impattare con qualità o attenzione sulla partita.

Svilar 6; Karsdorp 5, Mancini 6.5, Llorente 5.5, Spinazzola 6.5; Bove 5.5 Paredes 6.5, Pellegrini 6; Dybala 5.5, Zalewski 4 Lukaku 6.5