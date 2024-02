Clausola Dybala, addio e sorpresa biancoazzurra

Addio Dybala con la clausola, firma a sorpresa con i biancoazzurri: l’ex Serie A risulta decisivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nel pieno di una stagione che ha ancora tanto da dire e che in queste ultime settimane si è distinta per un corpo di eventi di importanza tutt’altro che trascurabile, va evidenziata anche la centralità che tra non molto tempo potrebbe tornare ad avere le questioni di mercato. Queste ultime erano state attenzionate non poco già nel mese di gennaio, durante il quale Tiago Pinto e colleghi, prima dell’addio ufficiale del GM, si sono distinti per alcuni interventi mirati e precisi.

Questi hanno permesso di plasmare la rosa, fungendo in tale modo da coadiuvante per un De Rossi subentrato in un momento a dir poco delicato e riuscito sin da subito a dare una scossa ad un ambiente e ad una piazza a lui più che noti. Cosa saprà dare Daniele a lunga gittata non è ancora detto, al netto degli importanti e palesi passi in avanti che, almeno sul piano del gioco, stanno contraddistinguendo le recenti uscite della Roma rispetto a quelle della gestione finale di Mourinho.

La sortita dello Special One, comunque, ha generato non poco dolore e stupore nell’etere capitolino, preoccupando altresì i tifosi circa le conseguenze di un’assenza che potrebbe prossimamente impattare anche sulle scelte professionali di alcuni giocatori che avevano scelto la Roma, forse, soprattutto per la figura dello storico tecnico portoghese.

Addio Dybala con la clausola, spunta il Marsiglia di Gattuso

Tra i vari, come noto, rientra ovviamente Paulo Dybala, approdato da svincolato nella Capitale meno di due anni fa, al termine di un’estate non poco convulsa per l’ex Juventus. Attualmente nel pieno del progetto De Rossi, l’argentino potrebbe tornare a far parlare di sé in estate, quando si riattiverà quella clausola di 12 milioni che potrebbe portarlo a lasciare immediatamente la Roma, purché sposi un progetto estero.

Avances e preoccupazioni, pur senza mai concretizzarsi in modo veemente, non sono certamente mancati nel corso degli ultimi mesi e, a tal proposito, non può sfuggire quanto riferito da Calcionow.it. Oltre al Barcellona e all’Atletico Madrid, un certo interesse estero per Dybala sarebbe arrivato anche dal Marsiglia di Gattuso, un cui approdo in zona europea potrebbe portare ad approfondire i discorsi per quella che sarebbe un’inattesa esperienza in Ligue 1 per la Joya.

A quest’ultimo, si sa, spetterà l’ultima parola, soprattutto in caso di offerte estere: la Roma, invece, avrà voce in capitolo con l’opportunità di ‘annullare’ la clausola solamente in caso di affondi da parte di squadre italiane, riconoscendo a Dybala un compenso.