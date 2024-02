Conte in Serie A, Milan-Roma a sorpresa: cifre raddoppiate

La presa di posizione sul possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A non è tardata ad arrivare. Le cifre parlano chiaro e fugano ogni dubbio.

Uno dei nomi più chiacchierati in questo periodo è sicuramente quello di Antonio Conte. Nonostante sia stato accostato a diversi club italiani, però, almeno fino a questo momento l’ex tecnico del Tottenham non ha ancora sciolto le riserve.

In attesa di quegli incastri che imprimerebbero la svolta decisiva al suo ritorno, Conte sta osservando la situazione per capire quale possa essere la soluzione più congeniale per il suo futuro. Nelle ultime settimane il profilo di Conte era stato accostato soprattutto al Milan, alla luce della posizione traballante di Stefano Pioli che potrebbe essere sollevato dall’incarico a fine stagione. Nonostante l’inesorabile risalita dei rossoneri in campionato, infatti, le chances che Pioli resti l’allenatore del Milan anche il prossimo anno non sembrano essere molte. Accostato anche alla Roma prima che venisse esonerato Mourinho, il tecnico del “Diavolo” potrebbe dunque lasciare a giugno per lasciare il posto proprio ad Antonio Conte.

Antonio Conte in Serie A: dal Milan alla Roma, bookmakers scatenati

Lo scenario, però, è ancora tutto da costruire. Sotto questi punti di vista, non sono esclusi clamorosi colpi di scena. La Roma e la Juventus, sebbene più defilate, restano comunque opzioni credibili per il futuro di Conte. Il futuro di De Rossi, infatti, è subordinato all’eventuale conquista di un posto in Champions League. Quello di Allegri, invece, potrebbe vivere un passaggio cruciale nella prossima primavera.

Ecco perché, sia pur in sordina rispetto all’opzione Milan, le opzioni Roma e Juventus non sono affatto scartate nell’ottica del Conte back, tutt’altro. A tal proposito indizi importanti sono forniti dai betting analyst di Sisal. Secondo quanto evidenziato, infatti, la candidatura del Milan è attualmente quella più gettonata per il futuro di Conte e si banca a 2.50 volte la posta. Segue al secondo posto la Roma, a quota 5.00. Sul gradino già basso del podio, invece, il possibile ritorno dell’ex calciatore e allenatore della Juventus in bianconero, che i betting analyst quotano a 9.00 volte la posta. Staremo a vedere cosa succederà.