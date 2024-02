Dalla Juve alla Roma, ribaltone e dedica UFFICIALE: “Tutta la mia vita”

Dalla Juventus alla Roma, la dedica UFFICIALE non è passata inosservata: “Tutta la mia vita”.

Continua il periodo di grande intensità per gli uomini di De Rossi, reduci dal pareggio contro il Feyenoord di ieri pomeriggio e attesi da un corpo di impegni di importanza tutt’altro che trascurabile. Questo, soprattutto ai fini di una corsa Champions League che resta apertissima quanto vivida, coinvolgendo le tante e già note realtà anelanti ad un quarto posto destinato a passare, oltre che dagli scontri diretti, anche dalla capacità di trovare una continuità di risultati.

Per questo motivo, la gara contro il Frosinone di Di Francesco non può passare in alcun modo in secondo piano, al netto dell’attesa per la gara di ritorno contro gli uomini di Slot che offrirà un pass per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. La strada tracciata da De Rossi pare, per ora, ricevere gradimenti e apprezzamenti anche di quella piazza rimasta a dir poco scontenta dell’esonero di Mourinho, ormai archiviato e quasi del tutto razionalizzato anche grazie al carisma e all’importanza per Roma di una figura come lo storico numero 16.

Se non è ancora tempo di bilanci, intanto, tanti addetti ai lavori sanno bene come l’attuale realtà possa fungere da sostrato potenzialmente discriminante per le evoluzioni di mercato e di scelte societarie in estate, quando i Friedkin, campagna acquisti a parte, dovranno disambiguare numerosi aspetti, tra cui quello relativo alla possibile permanenza di De Rossi in panchina.

Huijsen e quel post su Instagram che infiamma i tifosi: “Roma è casa”

Ad ogni modo, il mercato di gennaio parrebbe aver quantomeno posto le basi per un progetto futuribile e volto ad ovviare ad un ricambio previsto in diversi ruoli. Tra le tre operazioni condotte da Tiago Pinto a gennaio, ovviamente, ha assunto un ruolo di spicco quella di Tommaso Baldanzi, che non ha però celato in alcun modo la nobiltà degli altri due approdi, quali Angelino e Huijsen.

Proprio sul difensore olandese, arrivato nell’ultima parentesi di coesistenza Pinto-Mourinho, va segnalato l’annuncio social di queste ore, che ha generato pronte reazioni sia tra i tifosi della Roma che della Juventus. Come noto, l’olandese è arrivato dai bianconeri in una mera operazione in prestito, che per ora non prevede eventuali possibilità di riscatto. Qualità, leadership e margini di miglioramento del ragazzo hanno però prontamente attirato la piazza, che ha reagito prontamente all’ultimo post Instagram di Huijsen.

Qui, si può vedere una clip con alcuni dei momenti più importanti di queste prime settimane romaniste di Dean, accompagnate dalla didascalia: “Tutta la mia vita”. Un richiamo certamente alla canzone in sottofondo ma che potrebbe essere letto anche nell’ottica di una sorta di messaggio che potrebbe non dare per scontato un ritorno di Huijsen a Torino in estate.

Non è certamente possibile adesso esprimersi su quelle che potrebbero essere le evoluzioni su questo fronte ma, almeno tra i tifosi della Roma, pare esserci piena consapevolezza di dover provare a riscattare il classe 2005, come emerso da alcuni commenti sotto il post. “Non scrivere queste cose che poi ti tocca rimanere con noi!”. “Non tornare alla Juve, qui vincerai l’amore della tua gente”. “Lascia stare la Juve, firma con noi”. “Roma è casa”. “A Torino sarai trattato come uno qualsiasi: qua già sei uno di famiglia. Forza Roma campione!”.