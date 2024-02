Giocatore squalificato in campo: UFFICIALE, 0-3 a tavolino per gli ospiti

Il verdetto ufficiale del giudice sportivo ha sparigliato letteralmente le carte. Il comunicato che ha rimescolato le carte in tavola: è arrivata la sconfitta a tavolino.

Errori nella compilazione distinta, a norma di regolamento, inficiano in maniera deleteria sul risultato del campo. Non sono poche le circostanze nelle quali il verdetto del giudice sportivo si è materializzato proprio per dirimere situazioni di questo genere. L’ultimo episodio, però, ha assolutamente del clamoroso.

A farne le spese, suo malgrado, è stato il Casalromano che si è visto ribaltare l’esito della gara casalinga contro i Canottieri Baldesio. La sfida valida per il Girone B di terza categoria era finito con il successo del Casalromano, in grado di regolare gli avversari con una prestazione maiuscola. Quando la pratica sembrava definitivamente archiviata, però, è arrivata una clamorosa doccia gelata per i padroni di casa. La compagine lombarda, infatti, aveva schierato nel primo tempo un calciatore squalificato, Giacomo Treccani. Errore che, come prevedibile, è costato carissimo agli uomini di mister Franzini.

Sconfitta a tavolino UFFICIALE: succede di tutto in Casalromano-Canottieri Baldesio

Il giudice sportivo, vista la presenza di un calciatore squalificato tra le fila del Casalromano, ha deciso di riscrivere il risultato del campo, assegnando la vittoria a tavolino per i Canottieri Baldesio.

Si tratta di un successo importante per gli uomini di mister Palmieri che in virtù dei tre punti conquistati a tavolino possono rilanciare le proprie ambizioni di classifica. Per lanciare un altro messaggio importante al campionato, però, il club cremonese è chiamato a regolare anche l‘Atletico Manfro nel recupero della gara rinviata per impraticabilità del campo di gioco. Beffa atroce per il Casalromano, che per una negligenza assolutamente evitabile vede sfilare via una vittoria agguantata al termine di una prestazione importante sotto tanti punti di vista.