Gol irregolare dell’Inter, ma il VAR non può intervenire: ecco cosa è successo

La dinamica che ha portato al gol dell’Inter ha fatto immediatamente il giro del web. Ecco perché non è intervenuto il direttore di gara.

Al termine di un primo tempo sontuoso, l’Inter è andata negli spogliatoi in vantaggio di tre reti a zero. Merito di un approccio alla gara veemente da parte degli uomini di Simone Inzaghi, che dopo essere passati in vantaggio con Thuram hanno hanno arrotondato il risultato grazie ai sigilli di Lautaro Martinez e Dumfries.

Propiziata dalla lunghissima rimessa laterale di Carlos Augusto, il gol di Lautaro Martinez ha calamitato non poche attenzioni. Il bomber dell’Inter, infatti, ha capitalizzato il suggerimento in verticale di Carlos Augusto che con una rimessa laterale profondissima ha pescato direttamente il “Toro”. L’attaccante di Bahia Blanca ha poi stoppato il pallone, orientandolo sul piede forte e scagliando una conclusione imparabile per Ochoa. Come evidenziato da Maurizio Russo di calciomercato.it, però, al momento della rimessa laterale Carlos Augusto ha un piede ben oltre la linea di campo. Non ravvisato dal direttore di gara, l’episodio non rientra comunque nell’alveo del protocollo VAR. Ecco perché la rete dell’Inter non è stata annullata.