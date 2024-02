Infortunio prima della Roma, sostituzione immediata nel finale

Infortunio e sostituzione poco prima del 90esimo, la vittoria diventa più amara prima della gara contro la Roma.

La venticinquesima giornata di campionato si è aperta da poco e si appresta a divenire non poco indicativa su plurimi fronti, compreso quello relativo ad una corsa europea che attualmente, oltre alla Roma, coinvolge ancora tante altre squadre. Se la gara di stasera tra Inter e Salernitana sarà fondamentale per una corsa scudetto ormai abbastanza chiara e, al contempo, per una ricerca di punti salvezza per i campani, non vanno trascurati i tanti altri incroci che seguiranno nelle prossime ore.

Tra questi, ovviamente, si segnala anche quello della Roma di De Rossi, attesa nel pomeriggio di domenica dalla trasferta comoda da un punto di vista logistico contro il Frosinone, rappresentante sul piano tecnico ed atletico un’insidia di importanza tutt’altro che trascurabile. L’incrocio con Di Francesco sarà per lo storico numero 16 più che importante ai fini della corsa Champions, destinata a passare anche da altre gare e che ha in questi minuti visto entrare a gamba tesa anche un’altra realtà, il Torino di Juric.

Sostituzione Ilic poco prima del 90esimo, le ultime prima della Roma

Quest’ultimo, come noto, è reduce dalla bella vittoria contro il Lecce, che ha confermato le grandi qualità di tenuta difensiva della squadra granata, che non subisce gol per la terza volta di fila davanti al proprio pubblico, raggiungendo così la nona posizione e superando, in attesa di Napoli-Genoa, la squadra di Mazzarri.

Bellanova e colleghi sono attesi lunedì prossimo sul prato dell’Olimpico, quattro giorni dopo la gara di ritorno contro il Feyenoord: la presenza in zona europea dei piemontesi, unitamente alle recenti e convincenti prestazioni, rendono Roma-Torino un match di grande importanza anche ai fini di quella corsa Champions che, però, deve per ora necessariamente passare dal Benito Stirpe. Da segnalate, intanto, quanto accaduto nei minuti finali di gara, quando Ilic, nella conduzione di un contropiede potenzialmente importante, ha accusato una problematica che lo ha portato a sbagliare la gestione del pallone.

Pochi minuti dopo, il qualitativo giocatore serbo è stato sostituito dal proprio allenatore, che dovrà certamente valutarne le condizioni.