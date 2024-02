Minacce all’arbitro e squalifica UFFICIALE: fuori fino al 2025

Minacce all’arbitro e squalifica UFFICIALE: fatto fuori anche per tutta la durata della prossima stagione. Ecco cos’è successo

Ne succedono di tutti i colori nei campi di provincia. E poi uno si meraviglia se c’è una carenza importante di arbitri. Gli episodi sono tanti, e ogni volta diversi. E le squalifica fioccano, anche per molti anni.

In questo caso parliamo di un episodio successo in Campania, e che riguarda due squadre di Terza Categoria. Una gara che non ha nemmeno avuto luogo per impraticabilità di campo, quindi oggettivamente non ci sono nemmeno da commentare decisioni arbitrali sbagliate. Niente di tutto questo. Eppure la squalifica arriva fino al 30 giugno del 2025.

Minacce all’arbitro: squalifica pesantissima

La gara che si doveva disputare – viene spiegato da Tuttocampo – era quella tra la Peluso Academy e la Sol Sports Club, valevole appunto per la giornata numero 18 del campionato di Terza Categoria campano. La stessa non si è disputata e un dirigente della squadra ospite, che era già inibito da ogni attività fino al 31 dicembre del 2024, si è reso protagonista di altre situazioni che hanno portato all’allungamento della stessa squalifica.

Nel comunicato ufficiale infatti si legge che lo stesso “entrava indebitamente nel campo di gioco per offendere e minacciare gravemente il direttore di gara al fine di indurlo a non decretare il rinvio della gara per impraticabilità del terreno di gioco. Successivamente, mentre l’arbitro si dirigeva nel proprio spogliatoio, dopo averlo nuovamente minacciato e offeso, tentava altresì di aggredirlo senza riuscirvi per l’intervento di tesserati della squadra ospitata”. Insomma, voleva per forza far giocare la propria squadra anche su un terreno impraticabile. Ed è per questo che poi alla fine si è preso ulteriori sei mesi di squalifica che quindi gli chiudono la possibilità di entrare in distinta non solo per tutta questa stagione, ma anche per la prossima.