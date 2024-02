Roma-Feyenoord è già iniziata: doppio recupero lampo

Tra meno di una settimana è ancora biancorossi contro giallorossi. Fondamentali sarano i recuperi dall’infermeria

L’andata del play off di Europa League ha visto Feyenoord e Roma dividersi idealmente la posta in palio con le reti di Paixao e Lukaku. Dunque, la gara dell’Olimpico sarà una secca, un dentro e fuori che valeva l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

La squadra di Rotterdam allenata da Arne Slot è giunta all’appuntamento europeo con tante defezioni. In primis gli infortuni di Timber, Bijlow e Trauner si sono confermate come assenze per la sfida contro la Roma mentre Gimenez, che non era sicuro di prendere parte al match, è subentrato al minuto 63′ a dimostrazione del fatto che il messicano non fosse in forma seppur in grado di svolgere una mezz’ora.

Chi invece a sorpresa non ha giocato nemmeno un minuto sono stati Geertruida e Jahanbakhsh, quest’ultimo compagno di nazionale di Azmoun con l’Iran e recentemente rientrato per via dell’eliminazione della squadra in Coppa d’Asia. A complicare le cose c’era stato un attacco influenzale che ha reso ancora più difficile la vita a Slot.

Recuperi last minute per il ritorno

Il giorno dopo la partita, Slot ha parlato facendo il punto della situazione infortunati attraverso il sito ufficiale del club: “La partita con la Roma è arrivata troppo presto per Lutsharel Geertruida e Quinten Timber, ma domenica potrebbe essere fattibile per loro. Alireza Jahanbakhsh molto probabilmente non arriverà alla partita, ma Santiago Gimenez è potuto entrare ieri quindi presumiamo che lo avremo a disposizione”.

La partita di domenica a cui si riferisce Slot è quella alle 16:45 di campionato contro il RKC Waalwijk. Il tecnico ha poi aggiunto: “L’atmosfera contro la Roma era bellissima, i tifosi ci hanno accompagnato per tutta la partita. Soprattutto in questa fase in cui le gare si susseguono a ritmi vertiginosi, avremo davvero bisogno del sostegno anche domenica. Anche i ragazzi se lo meritano. Faremo tutto il possibile”.