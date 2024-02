VAR in Serie A, rivoluzione UFFICIALE: si cambia subito

Importanti novità giungono in merito alla modalità con cui gli spettatori di calcio potranno interagire con le decisioni arbitrali

Il calcio italiano sta vivendo un momento storio piuttosto controverso sul piano della gestione arbitrale della massima lega nostrana, che si ritrova sovente al centro di polemiche senza soluzione di continuità sui social e nelle varie piazze calcistiche dello stivale.

Venire a contatto diretto con le modalità che si nascondono dietro ad alcune decisioni cruciali all’interno delle varie sfide del campionato, è da sempre un desiderio impellente delle tifoserie e degli appassionati. Una recente novità potrebbe finalmente aprire una finestra sull’ambiguità di alcuni episodi che, soprattutto con l’avvento del VAR, lasciavano massicce perplessità nella mente dei tifosi.

Ecco l’audio degli arbitri su DAZN

A partire dalla 25esima giornata di Serie A spettatori imparziali e tifosi sfegatati potranno venire a contatto con un format inedito, in grado di svelare finalmente i dialoghi avvenuti tra i componenti della compagine arbitrale nella giornata appena conclusasi. Dapprima con Open VAR e ora con una rivoluzionaria evoluzione del format, DAZN sta rapidamente dissipando le nubi che avvolgono l’arbitraggio in Italia. In accordo con la Lega Serie A e l’AIA, l’emittente permetterà di ascoltare la domenica sera i dialoghi arbitrali avvenuti poche ore prima nei campi della Serie A, senza la necessità di attendere il weekend successivo, come avvenuto fino ad adesso.

E’ facile immaginare come le polemiche non verranno affatto disinnescate da tale innovazione, ma è altrettanto evidente come si tratti di un generoso passo verso la trasparenza di un sistema costantemente al centro di speculazioni e accuse. Tale sconvolgimento della fruizione andrà in onda dalla 25esima giornata, dunque con effetto immediato già a partire da Lecce-Torino, in programma questa sera alle 19:00.