De Zerbi ha scelto la Serie A: annuncio ufficiale sul ritorno

La panchina di Daniele De Rossi appare particolarmente precaria e le recenti dichiarazioni di Roberto De Zerbi hanno fatto tremare Trigoria

Se nel calcio appare sostanzialmente impossibile definire con certezza ciò che il futuro riserverà, nel caso della Roma di Daniele De Rossi questa sensazione di forte volatilità è ancor più prepotente, anche e soprattutto a causa della natura stessa degli accorsi siglati tra l’ex capitano giallorosso e i vertici statunitensi che capeggiano il centro sportivo Fulvio Bernardini.

E’ dunque lecito domandarsi quale sarà il destino della panchina capitolina a fine stagione, quando il contratto di DDR avrà esaurito la sua esigua autonomia e le porte di Trigoria saranno nuovamente aperte.

Le opzioni italiane di De Zerbi

“Il mio obiettivo è tornare ad allenare in Italia”, queste le secche dichiarazioni di Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport News. Parole che non lasciano alcuno spazio all’interpretazione e gettano nell’euforia numerosi estimatori del tecnico originario di Brescia. Il calcio espresso dal Brighton di De Zerbi nel corso degli ultimi due anni ha impressionato appassionati e addetti ai lavori, ai quali i sorprendenti risultati in Premier League di De Zerbi hanno dato ragione. Qualità, idee e modernità sono le chiavi di volta della proposta calcistica del tecnico classe ’79, il quale ha ricevuto complimenti e encomi da ogni dove. Basti pensare che lo stesso Pep Guardiola, da molti considerato l’allenatore più rivoluzionario e importante di sempre, ne ha più volte tessuto le lodi, definendolo come “uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni”.

Insomma… curriculum e reputazione non mancano a De Zerbi, il quale è stato persino accostato più volte al Barcellona del post Xavi. Difatti, l’ex allenatore del Sassuolo è senza dubbio alcuno tra i profili più desiderati del calcio europeo. La nostalgia di casa, tuttavia, parrebbe non lasciare scampo a De Zerbi, il quale ha confessato di trovarsi bene in Inghilterra, ma di non riuscire a smettere di amare il calcio italiano, in cui vorrà rientrare prima o poi. Le opzioni per un rientro in patria sono numerose e allettanti, proprio in virtù dell’esperienza maturata nel Regno Unito, che ne determina l’appetibilità per svariati club. Tra i club più interessati, che corrispondono naturalmente a quelli meno certi delle proprie panchine attuali, ci sono Roma, Napoli, Milan e Juve. I motivi che spingerebbero queste società a portare De Zerbi nei propri centri sportivi sono risaputi, ma occorre comunque definire quelle che saranno le considerazioni finali sulle rispettive stagioni. Non è un caso che, per ora, nessuna società abbia ancora manifestato reale interesse nel pagare la clausola di 13 milioni di euro che lega De Zerbi al Brighton, mossa che potrebbe ingolosire proprio il Barcellona.