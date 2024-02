Esonero immediato: scambio di panchine con Mourinho

Esonero immediato e firma al posto di Mourinho, lo scenario sul futuro dell’ormai ex allenatore della Roma si intreccia anche con la Premier League.

Come noto e ben chiaro anche lontano dalla Capitale, nelle ultime settimane giallorosse uno degli argomenti principali ha certamente riguardato la presa di posizione dei Friedkin, che a metà gennaio hanno svegliato una città intera con l’inattesa decisione di esonerare Mourinho, al termine di una serie di risultati e prestazioni non considerate più all’altezza.

Immediato il subentro di chi, come Daniele De Rossi, non poteva che rispondere presente, imbattendosi in una scelta complicata ma di gran cuore, oltre che di possibili impatti sull’evoluzione professionale di questa seconda fase di carriera dello storico numero 16, arrivato sulla panchina della Roma dopo l’esperienza nel team di Mancini ad Euro2020 e il meno felice periodo trascorso alla Spal lo scorso anno.

Idee, coraggio e carisma sono prontamente emersi nel corso di queste primissime uscite della squadra, caduta contro l’Inter al termine di una gara dignitosissima e reduce dal pareggio non snobbabile in casa del Feyenoord. Resta tanto, comunque, il lavoro da fare, mentre anche lontano dal mondo Roma, il nome di Mourinho continua ad essere fattore di grande importanza e attenzione.

Addio Tuchel e scambio di panchine con Mourinho: spunta il West Ham

Formalmente, lo Special One è sotto contratto con la Roma fino al prossimo giugno e ha già in questi giorni rilasciato dichiarazioni volte a corroborare l’idea di un legame viscerale e vero con una piazza con la quale si era creato un rapporto di osmosi amorosa totale, dal primo all’ultimo giorno. Per il bene di tutte le parti in causa e con un’intelligenza certamente non mancante a nessuno dei protagonisti coinvolti, bisogna però andare avanti.

Il mondo Roma, per ora, è concentrato sul presente con Daniele De Rossi e su quell’iter che ha come obiettivo ultimo l’approdo alla prossima Champions League; Mourinho, dal proprio canto, valuta e continuerà a valutare la rosa di opportunità per la prossima avventura della propria gloriosa carriera. A tal proposito, negli ultimi giorni sono aumentati gli accostamenti dell’ormai ex Roma al Bayern Monaco, reduce da un periodo di grande difficoltà e dalla sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions contro la Lazio di Sarri.

L’ipotesi resta tutt’altro che remota, mentre in Inghilterra si inizia a parlare anche del futuro di Tuchel, le cui recenti difficoltà e le voci di un possibile esonero non leniscono l’importanza di nome e carriera. Secondo il sito HITC, infatti, il tecnico dei bavaresi sarebbe finito nel mirino del West Ham, certamente in una parentesi non rosea in Premier League e destinato a catalizzare importanti cambiamenti dalla prossima estate.

A dare vigore a tale pista è il felice rapporto intercorrente tra il direttore Tim Steidten e lo stesso allenatore, reduci dalla buona esperienza professionale al Chelsea. Da ricordare che il club inglese era stato più volte accostato allo stesso Mourinho nel recente passato.