Frosinone-Roma, infortunio last minute: escluso dai convocati

Frosinone-Roma, infortunio last minute, il calciatore costretto a saltare la sfida in programma domani alle ore 18

La Roma di Daniele De Rossi è pronta a scendere di nuovo in campo dopo non esser riuscita a centrare la vittoria nelle ultime due gare consecutive, collezionando una sconfitta ed un pareggio. Nonostante non sia arrivata la vittoria ci sono molti aspetti positivi da cui poter ripartire, come ad esempio l’ottimo gioco offensivo che la squadra ha espresso in campo, ma anche diversi negativi.

La maggior preoccupazione resta la tenuta fisica di molti elementi presenti in rosa. In praticamente tutte le gare della gestione De Rossi infatti il calo fisico e mentale arrivato nella seconda parte di gara resta un campanello d’allarme che non si può ignorare.

Servirà dunque riuscire a fare qualcosa in più nella sfida contro il Frosinone per cercare di ritornare alla vittoria e sperare di rimanere aggrappati al treno Champions, nel frattempo però non arrivano buone notizie per il mister, che dovrà fare i conti con un infortunio last minute.

Frosinone-Roma, il calciatore non viene convocato a causa di un infortunio

È dunque la vigilia del match tra Frosinone e Roma, con i giallorossi chiamati ad ottenere i tre punti in quella che è una sfida decisamente più delicata di quanto la classifica possa lasciar intendere. La formazione di Di Francesco ha dimostrato di avere grandi doti individuali, ed un’ottima propensione offensiva, grazie anche alla corsa e ai dribbling di Matias Soule.

Una buona notizia per De Rossi arriva dall’infermeria, dove non si registrano assenze pesanti, se non quella di Ndicka, rientrato da poco dalla Coppa d’Africa da vincitore, fattore per nulla scontato visti i tanti calciatori che hanno avuto problemi fisici durante il corso della stagione.

Diverso è il discorso che riguarda il tecnico del Frosinone, che arriva a questa sfida con diverse assenze che rischiano di compromettere i suoi piani. Gli assenti saranno oltre a Zortea, Romagnoli, Marchizza, Oyono e Bonifazi anche Garritano, come evince dalla lista dei convocati di Di Francesco, che adesso sarà costretto a fare gli straordinari per cercare di mettere in difficoltà i giallorossi.