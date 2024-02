Infortunio choc, esce in barella con l’ossigeno: campionato finito

Il calciatore purtroppo ha rimediato un bruttissimo infortunio, che rischia di tenerlo lontano dal rettangolo di gioco per circa un anno

Nel mondo del calcio ormai i calciatori sono sempre più esposti al rischio infortuni. Per venire incontro alle necessità economiche dei club e degli enti organizzativi nell’ultimo decennio è aumentato esponenzialmente il numero di partite che i calciatori si trovano davanti nel corso di una stagione.

Il prossimo anno poi ci sarà un cambiamento epocale che riguarda il calcio europeo, protagonista proprio la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie cambia format, e dal prossimo anno si trasformerà in un vero e proprio campionato europeo, con regole decisamente diverse da quelle a cui siamo abituati.

Anche in questo caso aumenteranno e non di poco, con il nuovo format infatti le gare aumenteranno di quasi il 50%, ed il numero di partecipanti verrà esteso da 32 a 36. L’infortunio in questione però è avvenuto a causa di un terribile scontro di gioco, di cui la vittima sarà costretta molto probabilmente a rimanere indisponibile per circa un anno.

Infortunio choc e lungo stop: le immagini mettono i brividi

Un sabato di calcio decisamente spumeggiante in Premier League, con diversi match dai risvolti decisamente interessanti, come quello che ha visto protagonista il Chelsea di Mauricio Pochettino, che ha arrestato la corsa del City costringendo gli ospiti ad accontentarsi di un 1-1 che riapre definitivamente il discorso scudetto in Inghilterra.

Un’altra delle protagoniste indiscusse del calcio d’oltremanica è stato l’Arsenal, che è uscit vittorioso dal campo del Burnley penultimo in classifica, ed ormai sempre più nel baratro della retrocessione con un netto 0-5. Il risultato straripante però non è l’unica cosa ad aver attirato l’attenzione, complice il tremendo infortunio di Aaron Ramsey, omonimo del calciatore ex Juventus, che è stato costretto ad uscire dal campo in barella.

Intorno al quarto d’ora di gioco infatti il giocatore è stato vittima di un bruttissimo seppur fortuito contrasto di gioco, nel quale purtroppo ha avuto la peggio. Le immagini hanno fatto presto il giro dei social, nei video infatti si riusciva anche a vedere lo spostamento dell’osso della tibia, Il trequartista pare abbia rimediato un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, uscendo dal campo accompagnato dallo staff medico, vista anche la difficoltà riscontrata nel respirare, per lui si prospetta un lunghissimo infortunio, si parla infatti di almeno 9 mesi o un anno di stop.