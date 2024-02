La comunicazione gli è già arrivata: “Addio Roma”

Calciomercato Roma, la comunicazione gli è già arrivata proprio nel giorno del suo compleanno. Addio Roma

Sicuramente è uno di quegli elementi dal quale, la Roma, e i tifosi della Roma, si aspettavano sicuramente qualcosa in più. Ma fino al momento sono arrivate solamente prestazioni un po’ così, sufficienti è vero in alcuni casi, ma niente di particolare e niente che, oggettivamente, possa anche giustificare un investimento così importante fatto dai giallorossi.

E pensare che l’estate di due anni fa, ormai, era stato l’unico acquisto di Pinto dove il gm aveva deciso di mettere dei soldi sul piatto per strapparlo ai francesi del Lille. Insomma, un innesto sbagliato secondo molti, anche se alcuni lo considerano al momento ancora meglio di Karsdorp, che a quanto pare con De Rossi si è preso una maglia da titolare. Oggi compie gli anni Celik, ma i tifosi della Roma, oltre agli auguri, sui social giallorossi stanno chiedendo altro.

I tifosi lo cacciano via, per Celik il futuro è quasi deciso

Sì, molti chiedono la cessione del giocatore che purtroppo come detto non ha reso secondo le aspettative. Un giocatore che avrebbe potuto dare tanto e che invece, anche per via della scelta di Mou di giocare a 3 dietro, quindi spedendolo a fare il quinto a tutta fascia, si è ritrovato senza riuscire mai a fare la differenza. Troppe partite sbagliate e poche le luci fino al momento all’interno del suo cammino giallorosso.

Era tra quelli in uscita già a gennaio il turco: si è parlato infatti anche di un possibile ritorno in Patria. Alla fine però è rimasto dentro Trigoria ma la sensazione è che questa stagione possa essere l’ultima nella Capitale. Un suo addio appare altamente probabile al termine della stagione. E molti non lo rimpiangeranno.

Auguri Zeki, come regalo vattene, grazie — 🎩💫HungryMARCIO🏆🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) February 17, 2024