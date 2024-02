Palline da tennis in campo: la partita viene interrotta

La sfida è stata momentaneamente sospesa. Squadre dritte negli spogliatoi dopo la forte protesta dei tifosi

Il match di prima divisione è stato sospeso perché i tifosi hanno cominciato a lanciare palline da tennis in campo per proteste. Le squadre sono state accompagnate negli spogliatoi mentre gli addetti si sono impegnati a ripulire in campo.

Tutto ciò è successo in Bundesliga nel corso della partita tra Hoffenheim e Union Berlin. Le due compagini sono poi ritornate sul rettangolo verde ed è stato decretato un maxi recupero per il tempo perso. Tutto sommato la situazione è rientrata in fretta, con la speranza che non ci siano altre interruzioni.