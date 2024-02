Roma, Dybala si ferma: rivoluzione De Rossi a Frosinone

Roma, Dybala si ferma: De Rossi è pronto alla rivoluzione a Frosinone. Debutto dal primo minuto per l’ultimo arrivato

De Rossi cambia. Ancora. Perché adesso si può permettere anche un poco di turnover. Il Frosinone è alle porte e la sfida di Europa League all’Olimpico contro il Feyenoord anche. Non c’è adesso un match più importante dell’altro, non può esistere. Tutte le gare devono essere affrontate nel migliore dei modi, con la massima concentrazione e con quella voglia che si sta vedendo in questi giorni.

Domani allo Stirpe sarà un match complicato, pochi dubbi, contro una squadra che avrebbe bisogno esagerato di punti per cercare di tirarsi fuori da una situazione di classifica non serenissima. Ma De Rossi nonostante questo, come detto, pensa a qualche cambio. Non tattico, quello c’è stato subito nel momento in cui ha messo piede a Trigoria. Ma di uomini, ovvio, che altrettanto ovvio un poco l’atteggiamento alla squadra, forse, lo potrebbero fare cambiare.

Roma, Baldanzi al posto di Dybala

Intanto c’è da dire che Svilar si appresta a sfilare il posto a Rui Patricio anche domani, almeno queste sono le sensazioni ad oggi. Mentre si profila, pure, il debutto dal primo minuto di Baldanzi, che potrebbe prendere il posto di Dybala tenuto a riposo per il match di giovedì prossimo. De Rossi ovviamente spera che la Joya possa riposare per tutto i 90minuti, ma nel caso sarebbe pronto a buttarlo nella mischia a gara in corso. Tutti speriamo non ci sia bisogno.

Un’occasione importante per il talentino arrivato dall’Empoli e che forse nella testa del club è stato preso, appunto, per andare a sostituire la Joya nel momento in cui l’argentino lascerà Trigoria. Baldanzi è molto simile a Dybala per caratteristiche – con le dovute proporzioni – e può solo crescere e migliorare al fianco di un campione come l’ex Juventus. Ecco, ci si prepara ad un altro colpo di scena. E magari si potrebbe vedere anche Ndicka. Il possibile cambio sulla prima linea è svelato questa mattina dal Corriere dello Sport.