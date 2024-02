Roma, il ritorno è sempre più vicino: l’annuncio fuga ogni dubbio

L’ultima Instagram story non lascia spazio ad alcun dubbio. Gli incubi sono ormai alle spalle: la Roma è pronto a riabbracciarlo.

Non sono poche le sliding doors nella carriera di un calciatore. Veri e propri momenti topici che imprimono una direzione piuttosto che un’altra, stravolgendo le carte in tavola e aprendo le porte a nuovi scenari.

Soprattutto gli infortuni possono ricoprire un ruolo determinante sotto questo punto di vista. La storia di alcuni gioielli più luminosi della storia della Roma si inserisce proprio in questa scia. Quanto successo a Luigi Cherubini, ad esempio, non può e non deve essere trascurato. Ad un passo dal vestire la maglia della Juventus nell’ambito della maxi operazione che ha portato Huijsen in prestito nella Capitale, il capitano della Roma Primavera è stato costretto ad operarsi lo scorso 20 gennaio per rimuovere definitivamente una cisti al ginocchio che lo tediava da diverso tempo.

Roma, pronto il Cherubini back dopo l’infortunio: “Il ritorno è vicino”

Seguito da vicino dallo staff medico giallorosso, Cherubini non vede l’ora di ritornare in campo per dimostrare tutto il suo valore. A testimoniare l’imminenza del suo ritorno all’attività agonistica è stato lo stesso calciatore della Roma con una Instagram Story postata sul proprio profilo ufficiale.

In chiusura di un video sintetico ma assolutamente esemplificativo, Cherubini ha infatti aggiunto la scritta: “Il ritorno è vicino”. Si prospettano settimane di intenso lavoro per il gioiellino della Roma Primavera, che ora vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in quella che può essere definita sotto certi aspetti una nuova vita in giallorosso. Ricordiamo che lo stesso Cherubini aveva esternato tutte le sue sensazioni per l’operazione riuscita già lo scorso 20 gennaio, quando aveva ringraziato tutte le persone che gli avevano manifestato tutta la loro vicinanza. Il periodo buio è ormai definitivamente alle spalle.