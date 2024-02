Roma, l’erede di Rui Patricio è già a Trigoria. Il portoghese rischia il posto dopo la buona prova di Svilar. Ecco la situazione

Sfida aperta per la titolarità. Perché se da un lato c’è un portiere che è in scadenza di contratto e che non è riuscito nel corso di questa stagione, la sua ultima in giallorosso, a dare sicurezza al reparto, dall’altro ce n’è un altro che invece contro il Feyenoord ha fatto bene. E che adesso rischia di prendersi una maglia da titolare in campionato.

A Rotterdam la prestazione del 24enne è stata positiva, non solo tra i pali, quando soprattutto nel finale si è fatto trovare pronto, ma anche in uscita: e adesso De Rossi che aveva deciso nel momento del suo arrivo a Trigoria quali fossero le gerarchie, ci sta pensando. Magari il cambio potrebbe essere definitivo, ma forse lo si capirà solamente nelle prossime settimane, perché giovedì sarà di nuovo Europa League e allora De Rossi domani sera contro il Frosinone potrebbe decidere di rispolverare Rui Patricio. Ma questo non è sicuro spiega il Corriere dello Sport in edicola.

Roma, la situazione tra i pali

E se l’erede di Rui Patricio fosse già a Trigoria? La domanda potrebbe essere questa adesso che si fanno dentro lo staff giallorosso, non solo quello tecnico, ma anche dentro il club che come sappiamo è alla ricerca di un numero uno. Ma se in questi ultimi mesi Svilar desse garanzie perché non puntare su di lui anche il prossimo anno? Potrebbe essere questo il pensiero dei Friedkin che, comunque, il contratto al portoghese non lo rinnoveranno.

Insomma, vedremo quello che succederà tra Frosinone, Feyenoord e Torino: i tre match che caratterizzano i prossimi giorni della Roma.