Violato il regolamento, clamoroso: UFFICIALE la sconfitta a tavolino

Hanno pagato carissimo la svista che si è materializzata in occasione delle sostituzioni. Regola infranta: arriva la sconfitta a tavolino per il giudice sportivo.

Uno degli errori più frequenti che può provocare la sconfitta a tavolino di una squadra si materializza al momento delle sostituzioni. Sono diverse le circostanze nelle quali il risultato del campo è stato ribaltato per disattenzioni che poi si sono prontamente rivelate clamorose, contribuendo a ribaltare il verdetto del campo.

L’ultimo episodio di questo genere è avvenuto nel corso della settimana giornata di ritorno del girone B di Serie D. A farne le spese è il Piacenza che, dopo aver perso il confronto casalingo contro il Desenzano sul campo, è stato costretto a gettare la spugna anche dietro la scrivania. Il Desenzano, infatti, aveva immediatamente presentato ricorso per una sostituzione operata dal Piacenza giudicata irregolare. Il giudice sportivo, dopo aver esaminato con cura il caso, ha deciso di accogliere il ricorso e di infliggere la sconfitta a tavolino al Piacenza.

Sconfitta a tavolino per il Piacenza UFFICIALE: irregolarità nelle sostituzioni

Ecco uno stralcio del comunicato ufficiale con il quale il Giudice Sportivo ha notificato la sua decisione, accogliendo il reclamo del Desenzano e “condannando” il Piacenza alla sconfitta a tavolino:

” (…) rilevato che la sostituzione effettuata al 30° del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno quattro calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale. Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-“.

Sebbene fosse in un certo senso nell’aria, si tratta di un provvedimento accolto comunque con amarezza in casa Piacenza.