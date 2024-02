Azmoun senza freni: “Grazie Mou. Scuse ai tifosi, vi spiego perché”

Intervenuto in diretta nel post partita Sardar Azmoun ha parlato così del suo ex allenatore José Mourinho, ecco le sue parole

La Roma di Daniele De Rossi riesce ad imporsi in trasferta sul campo del Frosinone con un netto 0-3. Questo risultato consente alla formazione capitolina di restare in scia del quarto posto che significherebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League, obbiettivo dichiarato della società.

Quello che preoccupava di più l’allenatore e i tifosi era la tenuta fisica di molti calciatori presenti in rosa, in particolare visto il doppio impegno in Europa, intervallato proprio dalla trasferta con la formazione ciociara.

Uno dei protagonisti assoluti di questa gara è stato senza alcun dubbio Sardar Azmoun, autore del gol del raddoppio dopo una respinta incerta di Turati. Nel post partita l’attaccante iraniano ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano anche il suo ex allenatore José Mourinho, ecco le su parole.

Azmoun spiega tutto nel post partita: Scuse ai tifosi, ecco perché”

Grazie a questa vittoria la Roma di Daniele De Rossi riesce a continuare a sperare nel quarto posto, ma la nota positiva è che si comincia anche a vedere la mano dell’ex capitano romanista, abile quest’oggi a sfruttare le rotazioni in vista della gara di giovedì contro il Feyenoord.

A brillare è stato il talento dell’attaccante iraniano Azmoun, che ha messo la firma sul gol dello 0-2 con una zampata dopo la respinta del portiere gialloblu. A catturare l’attenzione è stato un episodio che ha visto protagonista proprio l’ex Leverkusen, immortalato mentre chiedeva più volte scusa in direzione dei tifosi di casa.

Nel post partita Azmoun, intervenuto ai microfoni di Dazn ha chiarito quanto successo durante la sua esultanza, eco le sue parole: “Sul primo gol un ragazzo di 18 anni ha commesso un ingenuità, facendo un gesto non bello verso i tifosi del Frosinone (riferito al compagno di squadra Huijsen, protagonista di un brutto gesto di reazione nei confronti dei supporter avversari).

L’ex Leverkusen ha poi aggiunto: “La prima cosa nel calcio è il rispetto, per questo motivo ho voluto chiedere scusa ai tifosi del Frosinone per ciò che era successo in occasione del primo gol”.

Azmoun ha voluto parlare anche del suo ex allenatore José Mourinho: “Colgo l’occasione per ringraziare José Mourinho per quello che ha fatto e che ha dato, e speriamo vada meglio con il nuovo allenatore