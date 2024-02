Calciomercato Roma, tempo scaduto: ritorno di fiamma Juventus

La Roma potrebbe salutare il giocatore in estate. Alla finestra ci sarebbero i bianconeri, già interessati da tempo

Cessione in vista in casa Roma per l’estate. In attesa di sapere chi sarà il nuovo direttore sportivo, la società giallorossa potrebbe già muovere alcune pedine. Dopo anni tra le fila della Roma, il calciatore sembra pronto a salutare la Capitale.

Il calciomercato invernale ha regalato varie gioie ai tifosi giallorossi, tra tutte l’acquisto definitivo di Tommaso Baldanzi dall’Empoli. Un innesto con una durata di contratto importante, quinquennale per lui, e soprattutto un investimento che guarda al futuro dato che il giocatore è un classe 2003.

Naturalmente gli interrogativi su direttore sportivo e allenatore continuano a tenere banco, ma le trattative proseguono. Sulla guida tecnica bisognerà valutare a giugno l’operato di De Rossi, per capire se confermarlo almeno per un’altra stagione o virare su altri profili. Per quanto riguarda i giocatori ci sarà sicuramente un lavoro di ricambio, sia per questioni economiche sia per questioni prettamente tecnico-tattiche.

I bianconeri bussano alla porta

Uno dei nomi più quotati per lasciare la Capitale è quello di Rick Karsdorp. Il contratto dell’olandese è in scadenza nel 2025 dunque la Roma deve prendere una decisione in fretta, onde evitare di perdere il terzino ex Feyenoord a parametro zero tra un anno. Questo aumenta d’altro canto l’interesse delle altre squadre, tra cui una nota conoscenza del nostro campionato, già interessata a Karsdorp in passato.

Stiamo parlando della Juventus, alla disperata ricerca di terzini per puntellare la rosa che dall’anno prossimo sarà verosimilmente impegnata anche in Europa, a differenza della stagione attuale. Secondo juve.sportitalia.com, nel caso dovesse rimanere Massimiliano Allegri, Karsdorp rappresenterebbe una pedina di assoluto valore sia da impiegare come braccetto nella difesa a tre così come da esterno tutta fascia nel centrocampo a cinque, quest’ultima probabilmente l’opzione preferita.