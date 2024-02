Dalla Juventus alla Roma, erede Rui Patricio in Serie A

Dalla Juventus alla Roma, colpo ‘europeo’ e reparto sistemato: ha stregato mezza Serie A. Gli ultimi aggiornamenti sull’erede di Rui Patricio.

Sono certamente numerose le questioni in grado di generare nobili attenzioni in casa Roma nel corso della corrente parentesi stagionale, fin qui contraddistinta dalla presentazione di importanti miglioramenti rispetto al passato, ai quali bisogna però aggiungere la consapevolezza di poter lavorare su tanti altri aspetti per perfezionare ulteriormente una squadra che continua a inseguire il complicato ma non impossibile approdo alla prossima Champions League.

Lo sa bene lo stesso Daniele De Rossi, bravo a calarsi prontamente in una realtà a lui più che nota, con l’umiltà e il carisma che continuano a contraddistinguerlo insieme ad un’intelligenza che, non solo tatticamente, ha vantato nel corso della sua storica carriera nella Capitale. Se è vero che la strada da fare resta tanta, infatti, è altrettanto giusto evidenziare gli upgrade fin qui emersi da parte di Huijsen e compagni, concentrati su un presente che, come noto, grandi indicazioni potrebbe fornire anche sugli apparecchiamenti futuri di Friedkin e adepti nel corso della prossima estate.

Enigma portiere, c’è ancora Carnesecchi nella lista della Roma: anche la Juventus è sulle sue tracce

A campionato concluso, infatti, tante valutazioni andranno condotte in una Trigoria già in questi mesi alle prese con uno sfoltimento che sta toccando varie aree della dirigenza e della società, cui seguiranno certamente nuovi approdi nel corso dell’estate e, con ogni probabilità, anche prima. Da qualche tempo, poi, è chiaro come diversi armadietti sono destinati a svuotarsi, alla luce di condizioni contrattuali che, come nei casi di Spinazzola o Rui Patricio, porteranno a quasi certe separazioni a costo zero.

In particolar modo, non devono sfuggire da questo punto di vista alcuni interessanti aggiornamenti di Calciomercato.com, intrecciantisi anche con il non poco discusso nome di Rui Patricio. Protagonista di un’annata non sempre positiva, il portoghese è reduce dalla doppia panchina consecutiva, con Feyenoord e Frosinone; proprio dopo la vittoria contro Di Francesco, De Rossi ha rimarcato la presenza di due “grandi portieri” in squadra, con Svilar che attualmente è considerato in un momento migliore rispetto all’esperto portoghese.

Le buone prestazioni di Mile restano da valutare, in vista di una campagna acquisti estiva che con ogni probabilità dovrà riguardare anche questo reparto. A tal proposito, la su citata fonte rimarca come ci sia proprio la Roma nel corpo di interessate a Marco Carnesecchi, che ha ormai preso il posto di Musso e che da almeno un anno genera nobilissimi interessi.

L’obiettivo del portiere dell’Atalanta è quello di continuare a regalare grandi prestazioni, sognando una convocazione a Euro2024; in estate, poi, si capirà il suo futuro, per il quale continua a registrarsi anche l’interesse di una Juventus che lo avrebbe individuato come erede possibile di Szczesny, senza trascurare anche eventuali ingerenze da parte di club esteri.