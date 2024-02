Dalla Roma all’Inter: Marotta mette la freccia

I neroazzurri bruciano i giallorossi nella corsa all’obiettivo, pronto a salutare la sua squadra in scadenza di contratto

L’Inter mette il turbo e sorpassa la Roma in sede di mercato. Il calciatore era nella lista dei giallorossi, ma alla fine la squadra neroazzurra ha trovato lo strappo decisivo per assicurarsi il calciatore, in scadenza di contratto a giugno 2024.

I parametri zero possono essere una ghiotta occasione per la Roma dal punto di vista tecnico-tattico ma anche economico. Puntellare la rosa con giocatori d’esperienza e che non incidano troppo a livello di milioni sul bilancio può essere il modo migliore per rientrare nei parametri Uefa e al tempo stesso offrire a De Rossi le soluzioni ideali sul campo.

Bisognerà certamente vedere se ci sarà De Rossi sulla panchina giallorossa, ma il discorso è sempre lo stesso ovvero investimenti mirati e rosa in continuo miglioramento. Stavolta però l’affare sembra saltato sul più bello con l’Inter che come detto sembra essere davvero vicina all’ennesimo parametro zero targato Beppe Marotta.

Colpo a zero soffiato dall’Inter

Come riporta la stampa spagnola, Sergi Roberto è in procinto di salutare il Barcellona. Lo spagnolo è in forza ai blaugrana dal 2006, quando a 14 anni ha iniziato a giocare nelle Giovanili del club. Adesso però sembra essere finita la lunga esperienza dell’esterno al Barça, complice anche la scadenza di contratto fissata a giugno 2024.

Inoltre, l’addio di Xavi ha aumentato le percentuali del suo addio ed ecco che il duo Roma-Inter si è palesato interessato. I meneghini appaiono però in pole position per la chiusura dell’affare, aggiungendo a Zielinski e Taremi l’ennesimo rinformo a costo zero. Nulla da fare per la Roma che dovrà guardare verso altri lidi.