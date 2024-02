De Rossi: “Ho fatto un casino. Ecco perché ho tolto Lukaku e Huijsen”

Frosinone-Roma, mister Daniele De Rossi si è presentato così in conferenza stampa: ecco le parole del tecnico giallorosso

Non era facile per la Roma di De Rossi riuscire ad imporsi con un risultato netto come lo 0-3 maturato sul campo del Frosinone. I giallorossi venivano da alcune prove in parte non convincenti, soprattutto dovute al netto calo fisico e mentale che ha caratterizzato le seconde parti degli ultimi match disputati.

La formazione capitolina aveva dimostrato sprazzi di ottimo calcio nella gara interna contro l’Inter, durante la quale i calciatori in campo si erano distinti nel primo tempo per intensità e propensione offensiva, salvo poi crollare nella seconda metà subendo addirittura tre gol.

La partita contro il Frosinone però si è rivelata decisamente diversa, con una Roma che è riuscita a mantenere il predominio sul terreno di gioco, riuscendo a chiudere la partita con i due gol che fissano il punteggio sullo 0-3 finale. Nel post partita De Rossi si è presentato così ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole.

Frosinone-Roma, le parole di De Rossi nel post partita

Grazie alla vittoria di oggi la Roma riesce a mantenere il passo delle dirette concorrenti per un posto in Champions League. Per la corsa al quarto posto nei match precedenti spiccano le vittorie di Atalanta e Bologna, con quest’ultimi che sono riusciti addirittura ad imporsi all’Olimpico contro la Lazio.

I giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio già nel primo tempo, con il gran gol in solitaria dell’olandese Huijsen, che parte da centrocampo e piazza il pallone alle spalle di Turati. Nel secondo tempo la formazione capitolina chiude definitivamente la gara con il raddoppio di Azmoun prima, ed il rigore di Paredes poi.

Nel post gara l’ex numero sedici giallorosso è intervenuto ai microfoni di Danz, commentando così la prestazione dei suoi: “Il primo tempo non mi è piaciuto, non possono mangiarci così. Huijsen ammonito e lo stadio che lo fischia era troppo rischioso tenerlo. Non mi è piaciuto il primo tempo, non avevamo mai sofferto così da quando sono arrivato.”

Il tecnico ha poi continuato aggiungendo: “Nel primo tempo ho fatto un casino e ho cambiato la squadra cambiando le caratteristiche del giocatore che gioca dietro la punta. Oggi ho messo un giocatore più offensivo come Azmoun, sono cose che si possono fare ma vanno prima provate, e noi avevamo solo un giorno.

De Rossi ammette i suoi errori nonostante la vittoria: Io ho sbagliato, ma anche questo fa esperienza. Il secondo tempo mi è piaciuto molto, ma dobbiamo analizzare cosa è andato e cosa no. Con Huijsen ammonito e lo stadio che fischia era troppo rischioso tenerlo.