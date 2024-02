‘Esonerato’ nella notte, Conte è il prescelto: ritorno bomba in Serie A

L’ennesima delusione stagionale a stretto giro di posta ha lasciato strascichi pesantissimi. La decisione non si è fatta attendere.

Accostato a diverse panchine di Serie A, Antonio Conte sta lanciando messaggi inequivocabili. L’ex allenatore del Tottenham ha una voglia matta di tornare in Italia per rimettersi in gioco. Nonostante le tante voci, però, fino a questo momento non ci sono stati i presupposti per intavolare una trattativa concreta con l’allenatore salentino. Almeno fino a questo momento.

I rumours in ottica Milan, ad esempio, sono sempre più frequenti e non è escluso che si possano creare le premesse per un’occasione sottobraccio. Parallelamente, però, restano in piedi anche le opzioni Juventus e Roma. Il futuro di Allegri, in particolare, è ancora tutto da decidere. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025, il tecnico livornese potrebbe fare le valigie al termine di questo campionato. Sebbene per bocca di Giuntoli il club bianconero abbia sempre lanciato segnali distensivi, Allegri potrebbe comunque chiudere anzitempo la sua avventura all’ombra della Mole. Dopo un girone d’andata sontuoso, inoltre, Vlahovic e compagni hanno mostrato tutti i limiti strutturali di una rosa non ancora al livello dell’Inter e che rischia di essere scavalcata anche dal Milan.

Calciomercato Juventus, Allegri nella bufera: i tifosi premiano Conte

I soli due punti conquistati nelle ultime quattro partite hanno allontanato ormai definitivamente la Juventus dal primo posto in classifica, causando tanto fermento nella tifoseria bianconera. Non sono pochi, infatti, i supporters della “Vecchia Signora” che invocano un ritorno di Antonio Conte, l’artefice della grande ricostruzione dopo i due settimi posti consecutivi.

Sebbene il suo nome provochi moti di emozione alterni nell’alveo della tifoseria della Juve, nelle ultime ore sui social stanno spopolando i messaggi inneggianti un possibile Conte back, contestualmente all’addio di Max Allegri. Ecco una rapida carrellata:

Aspetto solo la notizia dell’esonero per dare un senso/gioia a questa partita. Sempre meno allegri — Enzo Poti (@vincenpoti) February 17, 2024

Dubito ci sarà mai con Allegri. Alla Juventus servirebbe uno come Conte. — Dylan666 (@furiadicheb1985) February 17, 2024

Fisicamente la squadra è a pezzi come mai non cacciate Allegri con tutto il suo staff ? Solo Conte vi può salvare — Tanoatpi (@Tanoatpi1) February 17, 2024

Se uno se ne vuole andare lo fa, che si chiami Allegri, Conte, Guardiola. — Manuel (@Kingfisher_888) February 17, 2024

Si é deciso di arrivare ad oltre 10 punti dall’Inter in modo da giustificare gli episodi var a favore. Se si fosse concluso il campionato a pochi punti si sarebbe parlato di scudetto rubato. Felice di essere smentito con l’esonero di Allegri e l’ingaggio immediato di Conte. — Massimiliano LaDelfa (@MacsLD) February 17, 2024

Zidane lo vedo come Allegri… un gestore di campioni. Secondo me serve uno alla Conte. — 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍 🅹 🖤 (@Rosa_Pileggi) February 17, 2024