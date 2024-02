Frosinone-Roma, fischio d’inizio ritardato: ecco cosa è successo

L’inizio di Frosinone-Roma è arrivato dopo qualche minuto rispetto al programma iniziale. Ecco cosa ha causato il leggero ritardo.

Partenza forte del Frosinone nei primi minuti di gioco della gara dello Stirpe tra i ciociari e la Roma di Daniele De Rossi. La compagine di Eusebio Di Francesco ha provato sin da subito ad alzare i giri del motore per stanare la retroguardia giallorossa. Rispetto alla tabella di marcia canonica, però, il match è iniziato con qualche minuto di ritardo.

Dopo il minuto di silenzio, infatti, il secondo assistente di linea ha evidenziato dei problemi al microfono al braccio. Accortosi della situazione e prontamente richiamato, è stato direttamente l’arbitro, Antonio Giua della sezione di Pisa, a sistemarglielo. Il conciliabolo è durato almeno un minuto, durante il quale le due squadre, sistemate in campo, hanno continuato a fare stretching per non essere costretti ad iniziare a freddo. Il match è poi regolarmente iniziato alle 18.04 e, come anticipato, sta già viaggiando su ritmi molto alti, con entrambe le compagini che stanno provando ad imbastire trame di gioco importanti per indirizzare una gara di cruciale importanza per i propri obiettivi di classifica.