Frosinone-Roma, Lukaku non si trattiene: subito tre urlacci, la reazione dei tifosi

Schierato titolare da De Rossi per Frosinone-Roma, Lukaku ha alzato subito il tono agonistico. Ecco il resoconto fatto dal bordocampista di DAZN.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Frosinone-Roma. Gara molto importante per entrambe le compagini, che per motivi diversi vanno a caccia di punti preziosissimi per i rispettivi obiettivi di stagione. La posta in gioco è davvero molto alta.

Prova ne sia il riscaldamento ad alte frequenze dei giallorossi che ha visto subito un Lukaku in versione smagliante. Ringalluzzito dalla rete messa a segno a Rotterdam contro il Feyenoord, Big Rom si è segnalato subito tra i più attivi anche nel riscaldamento pre Frosinone. Secondo quanto evidenziato da DAZN, Lukaku ha indirizzato 2-3 urlacci all’indirizzo dei compagni di squadra. Il motivo? Il numero 90 della Roma ha calamitato molti palloni, esternando la volontà di essere sempre al centro del torello con il pallone tra i piedi. Protagonista di diversi gol con conclusioni ben calibrate, Lukaku ha anche acceso il nutrito spicchio di tifosi ospiti presenti allo “Stirpe”, che hanno accolto i gol del belga con cori e ripetuti olè.