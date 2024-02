Il Napoli esonera Mazzarri: sostituto choc

Il Napoli di Mazzarri inciampa di nuovo e il presidente De Laurentiis pare aver esaurito nuovamente la pazienza. Ecco le ultime da Castel Volturno

Ennesimo pareggio, ennesima delusione… Il Napoli di Walter Mazzarri prosegue il suo tragico cammino verso l’oblio della zona centrale della classifica, dove il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di rimanere.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per decretare il futuro della formazione partenopea, che si prepara all’ennesima metamorfosi in corsa.

Mazzarri out, contatti avviati con Calzona

L’imminente possibilità di sfidare il Barcellona in Champions League fa tornare alla mente quel glorioso Napoli che terrorizzò le rivali italiane appena pochi mesi fa e, probabilmente, ripresenta con prepotenza la nostalgia scaturita dall’assenza di Luciano Spalletti in panchina. E’ vero, il Napoli è stato per gran parte della stagione senza Osimhen (titolare soltanto in undici appuntamenti su venticinque di campionato, causa infortuni e Coppa d’Africa), privato di quello stato di forma senza eguali che Khvicha K’varatskhelia manifestò nello scorso campionato e ostacolato da un cambio di allenatore in corsa dopo poche giornate… ma i risultati obiettivamente deludenti prima ottenuti con Rudi Garci e poi con l’attuale mister Mazzarri, stanno facendo nuovamente riflettere il presiedente De Laurentiis, il quale non è nuovo, come l’esonero di Garcia fa facilmente intendere, a decisioni di pancia.

In questo caso poi, la drastica scelta sarebbe giustificata da un recente periodo ancor più grigio del solito. Il presidente del club partenopeo, secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account X(Twitter), sarebbe intenzionato a concretizzare il licenziamento in tempi brevi. Difatti, si parla della possibilità che Walter Mazzarri possa abbandonare il centro sportivo partenopeo già nelle prossime ore, lasciando la panchina del Napoli poco prima della delicata sfida di Champions con il Barcellona. La mattina di De Laurentiis sarebbe stata caratterizzata da un lungo colloquio avvenuto con Francesco Calzona, attualmente impegnato nel ricoprire il ruolo di CT della Slovacchia, ma che potrebbe giungere a Napoli svolgendo un doppio incarico.