Inizio troppo molle per Roma: furia De Rossi, vola una bottiglietta in panchina

Frosinone-Roma, non è piaciuto a Daniele De Rossi l’approccio alla gara dei giallorossi, capaci comunque di sbloccare il risultato grazie al gol di Huijsen.

Primi quaranta minuti di gioco assolutamente al cardiopalma al “Benito Stirpe” di Frosinone, dove la Roma guida le operazioni grazie alla splendida rete di Huijsen. Poco prima di trovare il vantaggio, però, i giallorossi hanno rischiato a più riprese di capitolare, salvati in due circostanze da Svilar, miracoloso prima su Soulé e poi su Kaio Jorge.

In particolare è stato l’attaccante brasiliano ad avere sui suoi piedi le migliori occasioni per portare il Frosinone in vantaggio. Prima Svilar e poi Mancini, però, hanno disinnescato una clamorosa occasione capitata all’attaccante di proprietà della Juventus. Molto arrabbiato per la triplice occasione concessa a Kaio Jorge a cavallo della mezz’ora, De Rossi si è girato verso la panchina scagliando una bottiglietta. Non è piaciuta al tecnico della Roma l’eccessiva passività del reparto difensivo e il poco filtro a centrocampo. In qualche modo, però, Lukaku e compagni hanno reagito. A mettersi in proprio è stato proprio Huijsen, che dopo qualche sbavatura in fase di disimpegno si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle, scagliando un fendente preciso al termine di una clamorosa cavalcata.