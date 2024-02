Lascia la Juventus per ritrovare il sorriso: colpo Roma, ecco le cifre

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ancora lontana, la Roma sta cominciando a monitorare diverse opzioni. L’ultima potrebbe rivelarsi un nuovo intreccio con la Juventus.

I soli due punti conquistati nelle ultime quattro uscite stagionali hanno pesantemente ridimensionato le ambizioni di classifica della Juventus. Costretti al pareggio anche dall’Hellas Verona, gli uomini di Allegri potrebbero essere scavalcati anche dal Milan. A finire sul banco degli imputati è soprattutto il tecnico livornese.

Sono tanti i calciatori che nell’ultimo segmento di stagione, complice anche un’alchimia tattica snaturata, stanno riscontrando non pochi problemi. Tra questi c’è un vecchio pallino della Roma: quel Filip Kostic che, accostato in tempi non sospetti ai giallorossi, potrebbe rivelarsi un nuova occasione di mercato. In attesa di sciogliere i dubbi relativi al nuovo DS, la Roma sta concentrando le proprie attenzioni su una rincorsa Champions resa complicata dalla media punti di Bologna e Atalanta. La conquista di un posto tra le prime quattro, però, aumenterebbe in maniera vertiginosa il ventaglio di soluzioni disponibili sul mercato. A quel punto – con De Rossi che sarebbe conseguentemente confermato alla guida della panchina della Roma – si aprirebbero nuove soluzioni di mercato.

Calciomercato Roma, occasione Kostic: via dalla Juventus per 9-10 milioni di euro

Sotto questo punto di vista non è da escludere a priori un nuovo possibile ritorno di fiamma tra Kostic e la Roma. Come evidenziato da calciomercato.it, Giuntoli continua a non ritenere incedibile la freccia serba, che potrebbe partire per una cifra non superiore ai 10 milioni di euro.

Oggetto del desiderio di diversi club di Bundesliga, l’ex Eintracht Francoforte è stato accostato anche ad alcune compagini turche come Fenerbahçe e Galatasaray. La situazione è da monitorare con estrema attenzione visto che in passato si era parlato anche di un possibile interessamento di club arabi. Ad ogni, anche e soprattutto se dovesse restare Allegri, Kostic non figura nella lista degli incedibili e potrebbe fare le valigie a fronte di un’offerta da 9-10 milioni di euro. Staremo a vedere se e in che modo la Roma potrà eventualmente inserirsi per far saltare il banco.