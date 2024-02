Mourinho ‘bloccato’, UFFICIALE: nuovo annuncio

Mourinho ‘bloccato’, arriva il nuovo annuncio UFFICIALE che fuga ogni dubbio.

Parallelamente al proseguimento di una stagione che sta permettendo di registrare importanti cambiamenti dopo l’esonero di Mourinho, continuano ad essere numerose le questioni che, in casa Roma, generano importanti attenzioni e attese. Tra queste, figura ovviamente l’apparecchiamento di un futuro da parte di Friedkin e adepti che passerà oltre ogni ragionevole dubbio soprattutto dal presente.

Per ora, l’impatto di Daniele De Rossi sulla panchina è stato felice e immediato, anche in nome di quel carisma e di quella profonda conoscenza di una piazza da lui vissuta in modo veemente per tantissimi anni di gloriosa carriera. Restano comunque tanti gli aspetti da disambiguare e il percorso da qui a fine stagione ha ancora tanto da dire e offrire. Ovviamente, in casa giallorossa, le attenzioni principali sono rivolte solamente al presente e alle ripercussioni di quest’ultimo sul cammino futuro di squadra e società, con uno sguardo però anche alle evoluzioni professionali di Mourinho, ormai lontano da Roma da circa un mese.

Esonero Tuchel, l’amministratore delegato del Bayern Monaco chiarisce tutto

In seguito all’esonero, come si ricorderà, lo Special One era rimasto ancora qualche giorno a Roma, prima di lasciare l’Italia e catalizzare quel corpo mediatico importantissimo di voci che riguardavano le possibili nuove opportunità lavorative del portoghese, formalmente sotto contratto con i Friedkin fino al 30 giugno 2024.

Oltre alle avances arabe, allo scenario Barcellona prontamente infievolitosi e a possibili richiami dalla Premier, si sta parlando in questi ultimi giorni anche di un possibile arrivo di Mourinho in Bundesliga, per prendere il posto di un Thomas Tuchel a dir poco in difficoltà e reduce da una serie di risultati più che negativi. Dopo la sconfitta contro la Lazio in Champions League, il Bayern Monaco è caduto anche in campionato, perdendo 3 a 2 in casa del Bochum e allontanandosi ulteriormente dall’incredibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, primo in solitaria con otto punti di vantaggio.

Il nome di Mourinho, in caso di esonero di Tuchel, resta caldissimo, al netto della presa di posizione del club dopo la sconfitta odierna, come emerge dalle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Dreesen. “Sono molto deluso, oggi la mentalità ha trionfato sulla qualità della squadra. Al momento non mi interesso della questione allenatore, Tuchel resterà ovviamente al Bayern Monaco anche la prossima settimana”.