Mourinho torna con gli arabi: contratto già pronto

Il futuro di José Mourinho potrebbe decidersi nelle prossime settimane. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle proposte in ballo

Il futuro di José Mourinho è stato avvolto nel mistero sin dal giorno successivo al suo esonero, ovvero il momento in cui sono partite le violente speculazioni sui possibili lidi che potrebbero accogliere lo Special One.

Con una dichiarazione giunta direttamente dal tecnico portoghese, tuttavia, è stato possibile constatare le piste apertesi nel corso degli ultimi mesi, che corrispondono alla rinomata possibilità di guidare la nazionale del Portogallo e alla faraonica offerta giunta dall’Arabia Saudita.

I sauditi tornano a bomba su Mou

Adesso, dopo una serie di ipotesi più o meno credibili sul possibile ritorno di Mou in Inghilterra (Manchester United), in Spagna (Barcellona) o sul suo ingaggio da parte del Bayern Monaco al poso di Tuchel, la pista della Saudi Pro League torna prepotentemente in auge, come riportato da un post su X(twitter) di Rudy Galetti. Difatti, pare che dopo lo stallo formatosi tra lo Special One e l’Al Shabab – causato dalla mancata approvazione da parte del fondo PIF del budget richiesto – la Saudi Pro League non riesca ancora a dimenticarsi di Mou. Lo Special One, dopo un’avventura controversa vissuta nella città eterna, sembra non avere alcuna fretta di scegliere il proprio futuro, anche perché il licenziamento da parte dei vertici giallorossi è avvenuto a metà stagione, fornendo all’ex allenatore del Tottenham il lusso di prendersi alcune settimane per riflettere sul proseguimento della carriera.

E’ innegabile che, dopo una vita passata a lottare sui palcoscenici più ambiti e rinomati del calcio europeo, il panorama saudita possa apparire piuttosto arido sul piano della competitività… Tuttavia, il medesimo arido panorama, potrebbe improvvisamente assumere la parvenza di un paradiso in terra, grazie alle vagante di denaro che i sauditi sono soliti versare nei conti dei protagonisti del calcio europeo importati in medio-oriente. In tal senso, Rudy Galetti afferma che un’altra società saudita sia in procinto di recapitare alla porta del portoghese un’offerta, che questa volta potrebbe risultare difficile da rifiutare. Ricordiamo che, già nel corso della scorsa estate, Mou ricevette una proposta mastodontica dall’Arabia, ma decise di declinare temporaneamente per tenere fede all’impegno e alla parola data al popolo giallorosso.