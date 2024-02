Probabili Frosinone-Roma, non solo Dybala: De Rossi ne cambia quattro

Probabili formazioni Frosinone-Roma, non solo Dybala: ecco le possibili scelte di De Rossi e Di Francesco

Continua il ciclo di impegni per la Roma di De Rossi, reduce da un cammino pressoché positivo ma contraddistinto anche dalla caduta interna contro gli uomini di Inzaghi lo scorso sabato, al termine di una prestazione nobile e importante, seppur non bastevole per avere ragione della papabile e forse unica candidata per la vittoria dello scudetto.

Quanto raccolto contro l’Inter, comunque, resta comunque il frutto di un lavoro importante ed evidente, iniziato circa un mese fa con il ripristino della difesa a quattro e con la ricerca di un gioco più qualitativo e verticale, che ha permesso di ottenere il bottino pieno nei primi tre incroci sotto la nuova guida tecnica. Da non snobbare, poi, il pareggio arrivato a Rotterdam giovedì, al termine di una gara certamente macchiata da qualche imprecisione di troppo sotto porta e da alcune sbavature difensive più che rivedibili, nonostante le quali Lukaku e colleghi sono comunque riusciti ad evitare la sconfitta.

Probabili formazioni Frosinone-Roma, le scelte di Di Francesco e De Rossi

La partita col Feyenoord resta, comunque, di importanza a dir poco nobile, pur non occupando attualmente la pole position nella lista di pensieri di De Rossi. Quest’ultimo, infatti, è ben conscio della non meno snobbabile presenza della gara contro il Frosinone di quest’oggi alle 18. La trasferta del Benito Stirpe risulta comoda solo in termini logistici, alla luce delle valutazioni fisiche che il mister dovrà ponderare e delle qualità evidenti della squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

In grado di mettere in difficoltà più big del campionato, i ciociari rappresenteranno un banco di prova non trascurabile ai fini della rincorsa ad un quarto posto complicata ma ancora in pieno vigore. Alla luce di quanto detto e dell’appuntamento di giovedì, si potrebbe assistere dunque a qualche turnazione, coinvolgente, come già noto, Dybala ma non solo. Queste, quindi, le probabili scelte.

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Barrenechea, Mazzitelli; Gelli, Soulé, Harroui; Cheddira

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi