Voti Frosinone-Roma 0-3, Huijsen alla Cr7: Svilar-Paredes on fire, doppia bocciatura in attacco

Frosinone-Roma, i voti dei giallorossi impegnati nella gara dello Stirpe contro i ciociari. Top e flop della sfida.

La Roma non stecca e al Benito Stirpe i giallorossi centrano la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato sotto la gestione De Rossi. A decidere la sfida sono stati i sigilli di Huijsen, Azmoun e Paredes che hanno prima indirizzato la gara e poi archiviato definitivamente la contesa.

Splendida la rete di Huijsen. L’olandese parte palla al piede dalla linea di centrocampo, supera la marcatura di quattro uomini e deposita in rete un vero e proprio gioiello. Nonostante due errori da matita blu in fase di disimpegno, il giovane difensore giallorosso si è preso la scena con un gol d’altri tempi. Pur sbagliando molto, Azmoun riscatta la sua prestazione con una rete d’attaccante navigato che si sa muovere con esperienza nell’area di rigore avversaria.

Uno dei più positivi è stato anche Leandro Paredes. Il centrocampista argentino si è subito preso la squadra sulle spalle, calamitando palloni e manovra. Il regista della Roma è stato bravo a dare sfogo allo sviluppo di gioco, trovando spesso compagni smarcati tra le linee. Bene anche Svilar, autore di una parata superlativa in occasione del tiro a giro di Soulé nel primo tempo, che si sarebbe depositato nell’angolo più lontano se non ci fosse stato l’intervento dell’estremo difensore giallorosso.

Frosinone-Roma 0-3, i voti della sfida: Lukaku non incide, Pellegrini entra e indirizza

Un po’ sottotono la prova di Romelu Lukaku, sostituito alla fine del primo tempo non solo nell’ottica di razionalizzazione delle energie in vista dell’impegno contro il Feyenoord, ma anche per dare più equilibrio con il contestuale ingresso di un centrocampista.

Bene Angelino soprattutto in fase di non possesso in marcatura su Soulé. Positiva la prestazione di Mancini, mentre Cristante è apparso un po’ contratto, sebbene da un suo tiro di fatto sia nata l’occasione che ha portato poi al gol di Azmoun. Ecco i voti completi:

AS ROMA (4-2-3-1): Svilar 7; Kristensen 6 (67′ Celik 6), Mancini 6,5, Huijsen 7,5 (46′ Llorente 6), Angeliño 6,5 (82′ Smalling s.v); Cristante 5,5, Paredes 7,5; Baldanzi 6 (82′ Aouar s.v.), Azmoun 6,5, El Shaarawy 5,5; Lukaku 5,5 (46′ Pellegrini 6,5)