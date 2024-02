30 milioni per la Roma, Pellegrini decisivo: sorride anche Spalletti

Calciomercato Roma, 30 milioni e rivoluzione De Rossi: non solo i Friedkin, sorride anche Spalletti.

Continua il lavoro attento e ponderato di Daniele De Rossi, arrivato a Roma poco più di un mese fa e calatosi prontamente in una realtà a lui più che nota ma che lo ha portato per la primissima volta a difendere i colori giallorossi da un’altra prospettiva.

Dopo le mai celate difficoltà alla Spal, c’era una certa attesa e curiosità circa il possibile impatto dello storico numero 16 su una panchina pesante e bollente come quella lasciata in modo inatteso da José Mourinho, esonerato a metà gennaio e adesso al centro di attenzioni globali circa possibili evoluzioni di carriera dopo i due anni e mezzo nella Capitale.

In casa Roma, comunque, si resta concentrati unicamente sul presente e su un percorso che ha ancora tanto da dire e offrire, sia in campo nazionale che europeo. La vittoria per 0-3 contro il Frosinone è certamente l’ennesimo segnale importante di un percorso fin qui felice e in grado di restituire una squadra in crescita, al netto di defezioni ed errori denunciati dallo stesso tecnico e destinati a divenire oggetto di attenzione e studio in vista dei tanti altri impegni previsti prossimamente.

De Rossi e quel ‘risparmio’ da 30 milioni, non solo la Roma: sorride anche Spalletti

Da questi passerà il futuro a media e breve gittata della Roma, che a partire dal mese di giugno è attesa da una massiccia serie di cambiamenti che dovrebbe dipendere anche dalla ponderazione definitiva sull’allenatore: la posizione di De Rossi resta legata ai risultati, oltre che alla visione di una società ad oggi non ancora chiarissima, come testimoniano i diversi cambiamenti endogeni a Trigoria e la momentanea assenza di un DS che prenda il posto dell’ormai salutato Tiago Pinto.

Molti dubbi e incertezze, ovviamente, riguardano anche lo stesso calciomercato, circa il quale arrivano però aggiornamenti di non trascurabile importanza, intrecciantisi anche con la Nazionale di Luciano Spalletti. Come riferisce Calciomercato.it, infatti, la ritrovata forma di un inizialmente spento Lorenzo Pellegrini potrebbe aiutare non solo in termini tecnici e tattici la Roma.

Dopo i diversi investimenti a centrocampo degli ultimi anni, infatti, questo reparto potrebbe andare prossimamente incontro a delle semplici limature, da incastrare intorno alla centralità soprattutto del numero sette e di Bryan Cristante. Ciò porterebbe a evitare investimenti troppo importanti in questa zona di campo, dove parevano previste possibili operazioni estive da circa 25-30 milioni di euro.

Dve e se saranno investite quantità di denaro così ingenti non è certamente presto detto e, anche in questo caso, molto dipenderà da quanto raccolto nel corso dei prossimi mesi dalla squadra. Ciò che è certo, comunque, è che la ‘rinascita’ di un giocatore come Pellegrini e la mai discussa centralità di Cristante potrebbero fungere da grande coadiuvante anche per quello che lo stesso De Rossi ha definito uno dei suoi padri calcistici, Luciano Spalletti, in vista della non lontanissima esperienza ad Euro2024.