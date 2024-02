Calciomercato Roma, addio Lukaku: ritorno clamoroso

Calciomercato Roma, addio Lukaku: il futuro del centravanti di proprietà del Chelsea è tutto da decidere. Il ritorno è clamoroso

C’è solamente una possibilità che la Roma possa riscattare Lukaku dal Chelsea alla fine della stagione: che la squadra di De Rossi riesca a centrare la qualificazione alla prossima Champions League e forse potrebbe anche non bastare. Insomma, il futuro del centravanti belga è appeso a un filo e vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi mesi.

Di certo non sarà semplice comunque versare nelle casse dei Blues i 40milioni di euro pattuiti la scorsa estate nel momento in cui l’operazione è andata a buon fine. E nemmeno se ci dovesse essere un’apertura sulla cifra da parte degli inglesi la Roma potrebbe essere certa e vogliosa di investire. Insomma, se ne riparlerà sicuramente a tempo debito anche se, Lukaku, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da todofichajes.com, un pensiero sulla prossima stagione lo starebbe facendo.

Calciomercato Roma, Lukaku pensa di restare al Chelsea

Sì, dalla Spagna infatti, non escludono per nessun motivo l’ipotesi di un suo ritorno a Londra con annessa permanenza dentro il Chelsea. Un ritorno che il belga non starebbe per nulla scartando. Anche se difficilmente, dopo le uscite dello scorso anno, con una voglia matta di andare via, la società inglese potrebbe decidere di tenerlo. Ma non è del tutto da scartare.

Come detto la Roma solamente in un modo potrebbe tenerlo, o magari anche cedendo qualche giocatore che potrebbe regalare ai Friedkin qualche plusvalenza importante. Seguiremo la vicenda, ovviamente, tenendovi informati su quello che potrebbe succedere e che succederà. Perché qualcosa succederà di sicuro, sia in una che nell’altra direzione.