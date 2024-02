Calciomercato Roma, cambio strategia e nuovo portiere con Svilar

Calciomercato Roma, l’esplosione di Svilar fa cambiare strategia ai giallorossi. Ecco quello che potrebbe succedere

Si è preso il posto da titolare. E ormai, anche per via delle parole di Daniele De Rossi alla fine della trasferta contro il Frosinone, non ci sono più dubbi su chi difenderà i pali della Roma da qui alla fine della stagione. Anche perché è giusto valorizzare, visto che ne ha le qualità, un elemento che appartiene alla società. Come sappiamo Rui Patricio ha un contratto in scadenza che non verrà rinnovato.

L’esplosione di Svilar, comunque, decisivo ieri con una parata nel primo tempo che ha permesso ai giallorossi di rimanere sullo zero a zero, permette alla società di fare dei pensieri anche per il futuro. Se il portierino arrivato a parametro zero dovesse tenere un rendimento costante da qui a giugno, potrebbe essere il titolare anche il prossimo anno, con il club che per il secondo potrebbe fare delle scelte diverse.

Calciomercato Roma, ecco la nuova strategia

Un cambio di scenario che molti ipotizzavano, c’è da dire. Soprattutto perché i tifosi hanno contestato apertamente Rui Patricio nell’ultimo periodo dopo delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative. E adesso che questo cambio tra i pali c’è stato potrebbe esserci, pure, nelle scelte societarie.

La Roma, quindi, si legge su calciomercato.com, potrebbe virare su un secondo portiere di livello con i nomi di Montipò del Verona e di Falcone del Lecce – lui tifoso giallorosso, pure – assai caldi dentro Trigoria. Rimane viva, anche, la pista che porta a Meret, che ha un contratto in scadenza con il Napoli ma che all’interno dello stesso vede una clausola per il rinnovo di un anno. Se la Roma decidesse quindi di puntare su Svilar diventerebbe difficile vedere Di Gregorio. Anche se, infine, c’è da sottolineare un’altra cosa: essendo arrivato senza sborsare un euro, il portiere potrebbe regalare un’importante plusvalenza. E non è una cosa di poco conto al momento vista la situazione delle casse giallorosse.